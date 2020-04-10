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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 10 Nisan

paylaşım
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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 10 Nisan
Ekleyen:
, Editör
10 Nis 2020 18:57

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 10 Nisan'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Charles Leclerc

Monakolu sürücü koronavirüs ile mücadele için bağış yarışı düzenlediklerini duyurdu. Etkinliğin adı ise Race For The World (Dünya İçin Yarış). "Bu etkinlik beni son birkaç gündür oldukça meşgul ediyor ama Race For The World serisi yarışımızı sizlere duyurmaktan çok mutluyum. Tamamen biz sürücüler tarafından organize edildi ve bir sürücünün ne kadar organize olduğunu düşünürseniz bu organizasyonu düzenlemek hiç kolay değildi. Her neyse, hepimiz bağış toplamak ve dünyanın bu zor durumdan kurtulmasına yardımcı olmak için yarışacağız. Bu cumartesi TSİ 20.00'da bizlere katılın."

 

 

Max Verstappen

Hollandalı genç sürücü simülatörde antrenman yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına ise, "Evde kaldığımız bir gün daha." yazmış.

 

 

Romain Grosjean

Haas takımının Fransız sürücüsü, buharlı temizlik makinesiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Hayranlarına da bir soru sormuş. Açıklamasına ise, "Ev hiç bu kadar temiz olmamıştı. Normalde zamanınız olmadığı için yapamadığınız şeyler neler?" yazmış.

 

 

Carlos Sainz

McLaren'in tecrübeli sürücüsü Carlos, dört fotoğrafı paylaşarak geçen sene ve bu sene yarı dönemde kazandığı puanları yazmış ve bu sene için tahminlerini hayranlarının sormuş.

 

 

Antonio Giovinazzi

İtalyan takımın İtalyan sürücüsü, Charles Leclerc'in de uzunca bahsettiği Race For The World yarışı tanıtım videosunu paylaşmış.

 

 

Pierre Gasly

Alpha Tauri'nin Fransız sürücüsü Pierre, başka bir bağış etkinliği için paylaşımda bulunmuş. "Merhaba arkadaşlar, umarım herkes son durumlara rağmen iyidir. Yarından itibaren, bağış yoluyla hastane personelimizi desteklemek ve yardım etmek için Gamers Du Coeur tarafından düzenlenen FIFA turnuvasına katılacağım. Bağışlar için hikayede daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Twitch üzerinden ve yeniden iletim ile Kanal +'tan izleyebilirsiniz. İlk maçım yarın, @thomas12meunier 'e karşı olacak."

 

 

Nicholas Latifi

Williams'ın en yeni sürücüsü Nicholas da Race For The World yarış etkinliğinin tanıtım videosunu paylaşmış ve Charles'ınkine benzer açıklamalarda bulunmuş.

 

 

George Russell

Williams'ın İngiliz sürücüsü George, bahçesinde spor yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış.

 

 

Instagram Hikayeleri

- Lewis Hamilton: Mercedes Formula 1 takımının İngiliz sürücüsü Lewis, Çin'deki hayranlarının kedi köpek satışının yasaklanması hususunda oy vermeleri için çağrıda bulunmuş.

- Lando Norris: İngiliz pilot, Twitch hesabından canlı yayın yapacağına dair bilgi paylaşmış. Alex Albon, Charles Leclerc ve Arthur Leclerc gibi isimlerle yapacağı yarış için herkesi Twitch hesabına davet etmiş.

- Daniel Ricciardo: Avustralyalı pilot üç yumurtayı havada sürekli olarak döndürmeye çalıştığı, bir yandan döndürürken, diğer yandan yere oturmaya çalıştığı, sonrasında yine ayağa kalktığı yeni bir meydan okuma paylaşmış ve arkadaşlarına meydan okumuş.

- Nicholas Latifi: Sürücüler olarak yeni bir seri eSpor serisi başlattıklarını duyuran Williams pilotu, bununla ilgili paylaşımı hikayesine eklemiş.

- Valtteri Bottas: Kız arkadaşı Tiffany Cromwell'in kendisini çektiği anları kendi hikayesinden paylaşmış. Ayrıca Mercedes'in kendisiyle ilgili paylaşımını da hikayesine eklemiş.

- Valentino Rossi: Efsane MotoGP sürücüsü, köpeğiyle çekindiği bir fotoğrafını paylaşmış. Geçmişten de birkaç kareyi de hikayesine eklemiş.

- Romain Grosjean: Fransız pilot yeni buharlı temizleme makinesini kullanmış ve o anları hikayesine eklemiş.

- Charles Leclerc: İtalya'daki bir yardım kampanyasına katılacağını açıklamış ve sonrasında da Twitch hesabından yayın yapacağını yazıp, takipçilerini kanalına davet etmiş.

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