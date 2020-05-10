Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
172 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
200 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 10 Mayıs

paylaşım
yorumlar
Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 10 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
10 May 2020 20:01

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 10 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Valtteri Bottas

Mercedes'in Finlandiyalı sürücüsü Valtteri, annesiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşmış ve annesinin anneler gününü kutlamış.

 

 

Charles Leclerc

Monakolu sürücü, kalabalıklar içinde, kendisini kutlayan annesine sarılırken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

 

 

Max Verstappen

Red Bull’un Hollandalı sürücüsü, annesiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Annesi, siyah bluzu ile oldukça hoş görünüyor.

 

 

Romain Grosjean

Fransız sürücü iRacing platformunda BMW 120 Cup yarışına katılmıştı. Yarıştan görsel paylaşmış ve yetenekli eSpor sürücüleri ile yarışmaktan mutluluk duyduğunu söylemiş.

 

 

Carlos Sainz

McLaren'in tecrübeli sürücüsü Carlos, geçen seneki yarıştan bir kesit paylaşmış. Telemetride yaşanan komik bir konuşmayı izliyoruz.

 

 

 

Antonio Giovinazzi

İtalyan sürücü, minikken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Annesi onu karting aracından indiriyor. Sürücü açıklama olarak, "Sevgili Anne, görünüşte basit olan bazı jestlerin değeri sadece bunlardan mahrum kalınca anlaşılıyormuş. Bugün seni çok özledim. Seninle kucaklaşmanın hafifletemeyeceği bir korku ya da endişe yok." yazmış.

 

 

Kimi Raikkonen

Finlandiyalı sürücü eşinin ve çocuklarının fotoğrafını paylaşmış ve "Dünyanın en iyi annesinin anneler günü kutlu olsun." yazmış.

 

 

Sergio Perez

Tecrübeli Racing Point sürücü, annesiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşmış ve "En iyisi sensin. Her şey için teşekkürler anne." yazmış.

 

 

George Russell

İngiliz sürücü, katıldığı sanal yarışta birinci gelmiş ve sonucunu paylaşmış.

 

 

 

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Nicholas Latifi: Akşam yapılan F1 Sanal İspanya GP için herkesi Twitch hesabına davet etmiş.

- Romain Grosjean: Katıldığı sanal bir yarış için Twitch hesabından  canlı yayın açmış ve herkesi hesabına davet etmiş.

- Valtteri Bottas: Her pazar gününe pankekle başlayan Bottas, bugün de bu geleneğini bozmamış. Sonrasında da annesiyle fotoğrafını paylaşıp, annesinin anneler gününü kutlamış. Akşam üzeri de kız arkadaşı Tiffany Cromwell ile bisiklet sürüşüne çıkmış. Son olarak da akşam yemeğine dair bir fotoğraf paylaşmış.

- George Russell: Akşam yapılan sanal yarış için takipçilerini Twitch hesabına davet eden Russell, galibiyete ulaşmasının ardından mutluluğunu paylaşmış.

- Max Verstappen: Hollanda'da F1 araçlarıyla çekilen reklam filminden bir kesit paylaşan Verstappen, anneler gününü kutlamış.

- Carlos Sainz Jr: Köpeğiyle birlikte çekindiği bir fotoğrafını paylaşmış.

Alakalı video

Sonraki haber
F1 Sanal Grand Prix: İspanya'nın galibi Russell oldu!

Önceki haber

F1 Sanal Grand Prix: İspanya'nın galibi Russell oldu!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Yarış merkezi

Avusturya GP

Avusturya GP

2 Tem - 5 Tem
FP1 Başlangıç:
53 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
02:00
11:00
FP2
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
06:00
15:00
FP3
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
06:00
15:00
Yarış
Paz 5 Tem
Paz 5 Tem
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rosberg: "Mercedes'te olduğum sırada Schumacher'den çok korkuyordum"

2s
2
Formula 1

Alonso, takım arkadaşları arasından en çok Fisichella ile çalışmaktan keyif almış

3
Formula 1

Surer: "Vettel, Ferrari'de kalırsa kendisi için pek de iyi olmayacak"

3s
4
Formula 1

"FIA, sezonun 5 Temmuz'da başlayacağını takımlara bildirdi"

5
Formula 1

Raikkonen'in insanların yanıldığını kanıtladığı yarış: 2018 Amerika GP

Son Videolar

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları 01:45
Formula 1

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları

#ThinkingForward Jean Todt röportajı 54:49
Formula 1

#ThinkingForward Jean Todt röportajı

#ThinkingForward Christian Horner röportajı 27:51
Formula 1

#ThinkingForward Christian Horner röportajı

#ThinkingForward Zak Brown röportajı 28:34
Formula 1

#ThinkingForward Zak Brown röportajı

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı 05:01
Formula 1

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı

Son Haberler

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 10 Mayıs
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 10 Mayıs

F1 Sanal Grand Prix: İspanya'nın galibi Russell oldu!
F1

F1 Sanal Grand Prix: İspanya'nın galibi Russell oldu!

Rosberg: "Mercedes'te olduğum sırada Schumacher'den çok korkuyordum"
F1

Rosberg: "Mercedes'te olduğum sırada Schumacher'den çok korkuyordum"

F1 tarihinde bugün: 10 Mayıs
F1

F1 tarihinde bugün: 10 Mayıs

Surer: "Vettel, Ferrari'de kalırsa kendisi için pek de iyi olmayacak"
F1

Surer: "Vettel, Ferrari'de kalırsa kendisi için pek de iyi olmayacak"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
17 Eyl - 20 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.