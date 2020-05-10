Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 10 Mayıs

Instagram Gönderileri

Valtteri Bottas

Mercedes'in Finlandiyalı sürücüsü Valtteri, annesiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşmış ve annesinin anneler gününü kutlamış.

Charles Leclerc

Monakolu sürücü, kalabalıklar içinde, kendisini kutlayan annesine sarılırken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Max Verstappen

Red Bull’un Hollandalı sürücüsü, annesiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Annesi, siyah bluzu ile oldukça hoş görünüyor.

Romain Grosjean

Fransız sürücü iRacing platformunda BMW 120 Cup yarışına katılmıştı. Yarıştan görsel paylaşmış ve yetenekli eSpor sürücüleri ile yarışmaktan mutluluk duyduğunu söylemiş.

Carlos Sainz

McLaren'in tecrübeli sürücüsü Carlos, geçen seneki yarıştan bir kesit paylaşmış. Telemetride yaşanan komik bir konuşmayı izliyoruz.

Antonio Giovinazzi

İtalyan sürücü, minikken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Annesi onu karting aracından indiriyor. Sürücü açıklama olarak, "Sevgili Anne, görünüşte basit olan bazı jestlerin değeri sadece bunlardan mahrum kalınca anlaşılıyormuş. Bugün seni çok özledim. Seninle kucaklaşmanın hafifletemeyeceği bir korku ya da endişe yok." yazmış.

Kimi Raikkonen

Finlandiyalı sürücü eşinin ve çocuklarının fotoğrafını paylaşmış ve "Dünyanın en iyi annesinin anneler günü kutlu olsun." yazmış.

Sergio Perez

Tecrübeli Racing Point sürücü, annesiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşmış ve "En iyisi sensin. Her şey için teşekkürler anne." yazmış.

George Russell

İngiliz sürücü, katıldığı sanal yarışta birinci gelmiş ve sonucunu paylaşmış.

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Nicholas Latifi: Akşam yapılan F1 Sanal İspanya GP için herkesi Twitch hesabına davet etmiş.

- Romain Grosjean: Katıldığı sanal bir yarış için Twitch hesabından canlı yayın açmış ve herkesi hesabına davet etmiş.

- Valtteri Bottas: Her pazar gününe pankekle başlayan Bottas, bugün de bu geleneğini bozmamış. Sonrasında da annesiyle fotoğrafını paylaşıp, annesinin anneler gününü kutlamış. Akşam üzeri de kız arkadaşı Tiffany Cromwell ile bisiklet sürüşüne çıkmış. Son olarak da akşam yemeğine dair bir fotoğraf paylaşmış.

- George Russell: Akşam yapılan sanal yarış için takipçilerini Twitch hesabına davet eden Russell, galibiyete ulaşmasının ardından mutluluğunu paylaşmış.

- Max Verstappen: Hollanda'da F1 araçlarıyla çekilen reklam filminden bir kesit paylaşan Verstappen, anneler gününü kutlamış.

- Carlos Sainz Jr: Köpeğiyle birlikte çekindiği bir fotoğrafını paylaşmış.

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