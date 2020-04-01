Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 1 Nisan

Instagram Gönderileri

Valtteri Bottas

Finli sürücü, sevgilisi Tiffany Cromwell ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış. Açıklamasına ise şunları yazmış, "Karantinada ikinci haftaya çoktan ulaştık bile. Finlandiya'nın daha da kuzeyinde, Tiffany ile iki haftadır kuzey eğitim kampındayız ve doğada banyo yapıyoruz. Sağlıklı, aktif ve formda kalıyoruz ve insanlardan uzak duruyoruz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Fit, sağlıklı ve pozitif kalın."

Daniel Ricciardo

Gridin Avustralyalı sürücüsü, kuzularla (görebildiğimiz kadarıyla) fotoğrafını paylaşmış. Bu sevimli fotoğrafın açıklamasına ise "Şu anda kabul ettiğim tek ziyaretçiler." yazmış.

Sergio Perez

Racing Point'in Meksikalı sürücüsü Perez, Formula 1 kariyerinin en iyi üç startını seçip sevenleriyle paylaşmış ve onların favorisinin hangisi olduğunu sormuş. Seçtiği en iyi üç start ise, Bahreyn 2017, Japonya 2019 ve Çin 2019. Sizin favoriniz hangisi, yorumlara mutlaka yazın.

George Russell

İngiliz takımın İngiliz sürücüsü George, simülatöründe antrenman yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış. Açıklamasına ise, "Simülatörümdeyim ve çalışıyorum. Sizce bu hafta sonu yarışmalı mıyım?" yazmış. (Biraz değişik kelimelerle yazılmış bir açıklama olmuş ancak çıkarılabilecek en doğru açıklama bu. Kullandığı 'dabble' kelimesi, bir işle amatör olarak uğraşmak anlamına da geliyor. Genç sürücü burada hafta sonu ilk kez kalabalık bir grupla yarışa katılmaktan da bahsetmiş olabilir.)

Instagram Hikayeleri

Lewis Hamilton: Lewis Hamilton, kendisinin Brezilya'da 14 sene boyunca koruma görevi üstlenen beyefendinin araba kazası sonucunda vefat ettiğini duyurmuş ve derin üzüntülerini dile getirmiş. Bir sonraki hikayede ise zor zamanlar geçiren tüm hayranlarına seslenmiş ve onlara yüreklendirici bir destek mesajı yazmış. İlerleyen hikayelerinde önümüzdeki senelerde beklenen doğum ve ölüm oranlarıyla ilgili yazılar paylaşarak, dünyanın çok değiştiğinden ve değişmeye devam edeceğinden bahsetmiş. Ve görüşlerini içeren başka yazılar paylaşmış.

Max Verstappen: Hollandalı sürücü, Bugün TSİ 22.00'da Twitch kanalından canlı yayın yapacağını duyurmuş.

Romain Grosjean: Amerikalı takımın Fransız sürücüsü, çocuklarıyla ders çalışırken videosunu paylaşmış.

Daniel Ricciardo: Daniel ve arkadaşları her gün olduğu gibi bugün de ilginç bir aktiviteye imza atmışlar. İngiliz belgesel seslendiricisi/anlatıcısı olan David Attenborough'un anlatış biçimini ve sesini taklit ederek, kendilerince kısa kısa belgesel sundukları videolar çekmişler. Karıncalar, kuzular ve siyah tişörtlü değişik yaratıkların olduğu bu videoları mutlaka izlemelisiniz. Ancak bizden söylemesi, bu videoları izlemeden önce, David Attenborough'un bir belgesel videosunu kısaca izleyin. Aksi takdirde, "Bu insanlar neyin kafasını yaşıyor?" diye düşünebilirsiniz.

Estaban Ocon: Fransız takımın Fransız sürücüsü, Gran Tourismo resmi hesabının paylaştığı gönderiyi hikayesinde paylaşmış. Gönderide, sürücünün oyundaki yarıştaki son turda yaptığı geçiş hamlesi ve damalı bayrağa lider olarak varışı gösterilmekte.

Carlos Sainz: İspanyol sürücü, dün gece, bir gününü nasıl geçirdiğini açıklayan bir program çıkararak takipçileriyle paylaşmış. Ayrıca, bu sabah yeni kalktığında yorganı içerisinde uyuyan köpeğinin videosunu paylaşmış.

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