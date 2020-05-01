Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 1 Mayıs

Instagram Gönderileri

Lewis Hamilton

İngiliz şampiyon Lewis Hamilton, şarkıcı Joe Jones ile Paris'i gezdiği sponsorlu içerikler paylaşmış.

Valtteri Bottas

Finlandiyalı sürücü, evde sevgilisi Tiffany Cromwell ile kendi simülatörlerinde antrenman yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Romain Grosjean

Fransız sürücü, iRacing takımındaki sürücülere özel koçluk verdiğini söylemiş ve oyundan kareler paylaşmış.

Lando Norris

Bildiğiniz üzere İngiliz sürücü McLaren ile sanal indycar yarışlarına katılıyor. McLaren'in indycar aracının fotoğrafını paylaşmış ve açıklama olarak, "Sanal Amreika'ya, sanal Indianapolis pistine, gerçek McLaren aracıyla dönüş yapıyorum." yazmış.

Daniel Ricciardo

Gridin Avustralyalı sürücüsü Daniel, boğalarla çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına, "Gücümü toplayana kadar bu güzel fotoğraf var. İyileşmem iyi gidiyor." yazmış.

Pierre Gasly

Genç Fransız sürücü, Ayrton Senna'nın fotoğrafını paylaşarak onu anmış ve "Efsaneler ölmez." açıklamasını yazmış.

Paylaştığı bir diğer gönderide ise hayranlarından onun ilk yarışta takacağı kaskı tasarlamalarını istemiş. Detaylar gönderide son gün 10 Mayıs.

Alain Prost

Efsane sürücü, geçmişten bir fotoğrafını paylaşmış. Fotoğrafta Senna ile oturmuş sohbet ediyorlar. Açıklamasında ise, "Her zaman üzücü bir gün." yazmış.

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Antonio Giovinazzi: İtalyan sürücü, 26 yıl önce bugün hayatını kaybeden Ayrton Senna'nın fotoğrafını paylaşmış ve Brezilyalı pilotu anmış. Sonrasında da eski günlerden bir fotoğraf paylaşmış.

- Carlos Sainz: Ayrton Senna'nın McLaren günlerinden bir fotoğraf paylaşmış ve "Her zaman bir efsane olarak hatırlanacak" yazmış.

- Sergio Perez: Yerel bir yemeğin fotoğrafını paylaşmış.

- Lando Norris: Yağan yağmurun görüntüsünü paylaşmış ve "Bu yağmurda koşmaya gitmeli miyim? Eğer yeterince hızlı koşarsam belki de yağmur beni ıslatmaz" yazmış.

- Romain Grosjean: Simülatörde vakit geçirmeye devam eden Fransız pilot, bir kez daha simülatörünün direksiyonuyla ilgili görüntü paylaşmış. Sonrasında da oyun hamurundan yaptığı sümüklü böceğin fotoğrafını paylaşıp "Yağmurlu gün" notunu düşmüş.

- Valtteri Bottas: Kahvaltısına dair efektli bir fotoğraf paylaşmış. Günün sonlarına doğru da kız arkadaşı Tiffany Cromwell ile koştuğu anların görüntüsünü paylaşmış. Fin pilot, bu görüntünün arka planına da "Survivor - Eye of the Tiger" müziğini eklemiş.

- Charles Leclerc: Monakolu pilot cuma, cumartesi ve pazar günleri çeşitli F1 2019 yarışlarına katılacağını belirtmiş ve bu etkinlikleri Twitch hesabından yayınlayacağını belirtmiş.

- Esteban Ocon: Fransız pilot da Senna'nın fotoğrafını paylaşmış. Sonrasında da Petter Solberg'le birlikte F1 2019'da sürüş yaptığı anlara dair görüntüler paylaşmış.

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