Günther Steiner, RB'yi satın almak için yeni bir yatırımcı mı buldu?

Japon yayın kuruluşu As-Web, Günther Steiner'in yakın çevresine atıfta bulunarak bazı önemli iddialar ortaya attı.

Habere göre Steiner, takımlardan birini satın almaya ve kendisini projenin başına getirmeye hazır bir yatırımcı buldu.

Söylentilere göre, adı açıklanmayan yatırımcının satın almayı planladığı takım RB.

Kaynaklar, Red Bull'un kısa bir süre önce ikinci takımına büyük yatırımlar yaptığını ve bu sayede şampiyonayı ilk altıda bitirerek takımın değerini arttırmayı hedeflediğini belirtiyor.

Bu sayede takım, eskisine kıyasla güçlenecek ve daha büyük bir fiyata satılacak.

Kaynaklara göre, Faenza merkezli ekibin başka bir tarafa satılması için bir dizi şartın yerine getirilmesi gerekiyor.

İlk olarak alıcı tarafın 2026'dan 2030'a kadar Red Bull-Ford güç ünitelerini kullanmayı kabul etmesi ve bu motorlar için ödeme yapması gerekecek.

İkinci şart 2030 sonuna kadar koltuklardan birisinde Red Bull destekli bir sürücünün oturması.

Son olarak takım, Red Bull rüzgar tünelinde çalışmaya devam etmeli ve tünelin kullanım ücretini ödemeli.

Tüm bu şartları kabul etmeye hazır bir taraf olup olmadığı ya da Steiner'ın bulduğu yatırımcının bunu yapıp yapmayacağı belli değil.