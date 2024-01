Gunther Steiner ile özel röportaj: Haas F1'de gerçekte neler oldu?

Birmingham'daki Ulusal Fuar Merkezi'nde yoğun bir kalabalığın önünde Sky Sports F1 TV yorumcusu David Croft ile sahnede yaptığı soru-cevap ve doğaçlama kitap imzalama etkinliğinin ardından Steiner, 2014 yılında takım sahibi Gene Haas adına kurduğu ekipten ayrılmasından bu yana ilk medya röportajını verdi.



Sky Sports News muhabiri Craig Slater ile kamera karşısına geçmeden önce Motorsport.com, Steiner ile özel olarak görüşerek hikayeyi bir de onun ağzından dinledi.

İlk derinlemesine ve uzun röportajında Steiner, Haas'tan herhangi bir takım çalışanıyla yüz yüze vedalaşamadan ayrılmasıyla ilgili düşüncelerini, içerisinde bulunduğu durumdan neden üzüntü duymadığını ve F1 geleceğiyle ilgili düşüncelerini özetledi.



Steiner ayrıca, 10 yıllık görevi boyunca takımda meydana gelen bazı olayları da anlattı. İtalyan patron, Gene Haas'ın kurucu takım patronuyla yeniden sözleşme imzalamamasının ana nedeni olarak gösterdiği kötü sonuçlar gibi bunların da farklı bir açıdan değerlendirilmesi gerektiğine inanıyor.

Sahnede yaptığı soru-cevap sırasında Gene Haas'ın 2023'te sona erecek sözleşmesinin uzatılmayacağı haberini Noel ve Yeni Yıl arasındaki dönemde "damdan düşer gibi" bir telefon görüşmesiyle verdiğini açıklayan Steiner, Motorsport.com'a olayla alakalı tepkisini anlattı.



"Sonunda," diye konuşmasına başlayan Steiner, "Sözleşme bitmişti ve benim için her zaman olduğu gibi: 'eğer işe yaramazsa, sadece bana bildirin'. Hiçbir şeye bağlı değilim. Gene Haas takımın sahibi ve tabii ki ne yapmak istediğine karar verme hakkına sahip. Bu kadar basit. Eğer beni istemiyorsa, ben de yokum. Sorun değil, devam edelim. Bir sonraki iş için koşturmuyorum ve acele etmiyorum - sakinim." şeklinde devam etti.



Haas'tan ayrıldıktan sonra sözleşmesi feshedilmeyip yenilenmediği için ücretli bekleme izninde olmasa da, Steiner'ın şu anda geçici olarak yürürlüğe konabilecek bir rekabet karşıtı imza düzenlemesi altında olduğu düşünülüyor. Bu durum, F1 takımı çalışanlarının mevcut kadrolarından ayrılmadan önce başka bir takımla anlaşmaları halinde maruz kalabilecekleri çalışmama durumundan farklıdır.



Bu nedenle, Christian Horner'ın kendisine Red Bull'a dönmesini teklif edeceği varsayımsal bir durumda böyle bir teklifi kabul edip edemeyeceği sorulduğunda Steiner "Hayır" şeklinde cevap verdi. Rekabet karşıtı madde her iki tarafça da doğrulanmadı.

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images Gene Haas, Haas F1 Sahibi ve Kurucusu, Guenther Steiner, Takım Müdürü, Haas F1

2023'ün son ayları, Steiner'ın Haas'taki kaderini belirledi



Takımın Steiner'la ayrılacağını ve eski mühendislik direktörü ve ondan önce de baş yarış mühendisi olan Ayao Komatsu'nun takım patronu olacağını sürpriz bir şekilde açıklamasının zamanlaması, Gene Haas'ın Noel telefonuna yol açan olaylar açısından önem kazanıyor.



Haas'ın 2023 sezonu, VF-23 aracının lastiklerinin aşırı ısınması ve pilotlar Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen'in, özellikle Hulkenberg ile elde ettikleri yüksek grid pozisyonlarını genellikle koruyamamaları nedeniyle tam bir felaketti. Bu sıralama başarısı, lastiklerin tek turda hızlı ısıtılması sayesinde geliyordu.



Takım, geçen yıl kendi evinde düzenlenen üç yarışın ikincisi olan Austin'deki Birleşik Devletler Grand Prix'sinde ortaya çıkan devasa bir güncelleme paketiyle Red Bull'un aşağı eğimli sidepod konseptine geçiş yapan son takım oldu.



Ancak sonraki yarışlarda, yapılan değişikliklerin Haas'ın performans seviyesinde çok az fark yarattığı ya da hiç fark yaratmadığı ortaya çıkınca, 2023 sezonunun son iki ayı ve son yarışları artık yeni bir bağlam kazandı.



Steiner'ın pozisyonu Austin ve Meksika yarışlarında güvenli görünüyordu, ancak Abu Dhabi finalinde takımın sezonu 10. sırada bitirmesi ve 20 milyon dolarlık para ödülüne gerilemesi, Gene Haas tarafından üst yönetim değişikliğinin katalizörü olarak gösterildi.



Steiner 2023 sezonunun son bölümüyle ilgili olarak "Bence performans düştüğü için kimse mutlu değil. Benden daha mutsuz kimse yok. Ancak bu yıl [2023] toparlayamayacağımız bir durumla karşı karşıyaydık ve amacımız 2024 yarışları için bir şeyler yapmaktı."



"Bunun [bu dönemde Gene Haas ile olan ilişkisinin] yokuş aşağı gittiğini söyleyemem. Sadece çok çalışmaya çalıştık - elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz - ama belli ki performans yeterince iyi değildi ve o zaman değişiklik yapılması gerekiyordu. Gene Haas bu konuda böyle düşünüyordu." şeklinde konuştu.



Gene Haas'ı karar vermeye iten şeyin gerçekten de başarısız güncelleme olup olmadığı sorusuna Steiner, "Bilmiyorum, bunu ona sormalısınız" yanıtını verdikten sonra şöyle devam etti: "Bence - bizim yaptığımız kadar hızlı bir konsept değişikliği gibi - bir şey yaparsanız, büyük bir sıçrama yapmanın çok zor olduğu, özellikle de bu geç aşamada daha fazla değiştiremeyeceğiniz temel tasarım özellikleriniz olduğu için çok açıktır."



"Ama bence teknik elemanlar için bu yönde ilerlemek, 2024 için öğrenme açısından iyi bir yoldu."

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Steiner, VF-23 konseptini değiştirmek için bu kadar uzun süre beklediği için pişman



Kaynaklar, Steiner'ın Haas'ın 2023 geliştirme planına ilişkin karar alma sürecindeki bir gecikme olduğunu öne sürdüler - ki bu da takımın yılın ortalarında yarış içi lastik yeme sorununun üstesinden gelmek için zorlanması bağlamında değerlendirilmeli. Bunun sonucunda sidepod değişikliklerinin yanı sıra motor kapağı ve zemin değişiklikleri geç kaldı.



Austin güncellemesi, Mercedes ve Ferrari'nin mevcut zemin etkili dönemin başlangıcında Red Bull tarafından oluşturulan geliştirme yoluna katılmak için benzer hamleler yapmasından beş ay sonra geldi.



Ferrari'nin Haas'la olan parça teknik ortaklığı, iki aracın çok benzer bir aerodinamik profili paylaştığı anlamına geliyordu. Ancak bir sezonda bu kadar geç bir zamanda büyük bir araç revizyonu F1'de nadir görülür. Steiner geriye dönüp baktığında, geç gelen değişiklikten pişmanlık duyduğunu kabul etti.



"Kesinlikle, biraz geç oldu. Geriye dönebilseydim, yapmamız gerekenin (güncellemeleri erken getirmek) bu olduğunu söylerdim. Açıkçası şimdi geriye dönüp baktığımda, bu çok açık. Demek istediğim, bu bir değişiklikti ama artık bunu iyi yapmak için yeterli zaman yoktu."



"Eski konseptte artık performans olmadığı keşfedildiğinde - Ferrari dediğiniz gibi, daha hızlı değişti - biz belki biraz fazla bağlı kalmaya çalıştık."

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images Guenther Steiner, Takım Müdürü, Haas F1 Takımı

Haas'ın devam eden yatırım eksikliği, Steiner'ın motivasyonunu düşürdü



Takım patronu olarak devam etmek isteyip istemediği sorulduğunda Steiner, mevcut kısıtlı durumu bağlamında ihtiyatlı bir şekilde "Ayrılmak istediğimi söylemiyordum, bu şekilde ifade edin" şeklinde cevap verdi.

Ancak Haas F1 takımındaki üst düzey görevinde geleceğini nasıl gördüğüne ilişkin ek düşünceleri açıklayıcı oldu. Steiner Gene Haas'ın F1'in bütçe sınırı altında temel altyapısını geliştirmek için daha fazla kaynak ayırmasını istiyordu ancak Haas'ın AR&GE verimlilik kazanımı, çoğu parçayı Ferrari'den alma felsefesi nedeniyle diğer takımlar kadar güçlü olmuyor.

Gene Haas, mevcut durumla ilgili olarak F1'in resmi web sitesine verdiği demeçte, "Sahip olduğumuz tüm ekipman ve insanlarla takımlar şampiyonasında nasıl sonuncu olabildiğimizi anlayamıyorum." demişti. Dolayısıyla takımın gelecekteki gereksinimleri konusunda her iki tarafın da farklı bakış açıları olduğu açık.



Steiner, "Haas F1'de olduğum kadar uzun süre hiçbir şirkette bulunmadım. Bir noktada uzun vadeli geleceğinizi düşünürsünüz."



"Bilirsiniz, siz aynı şeyleri yaparken diğer insanların ilerlemek için ne yaptığını görürsünüz. AlphaTauri, Aston Martin gibi diğer takımların nereye gittiklerini görüyorsunuz ve onlarla birlikte gidemiyorsunuz. Bu durumda motive olmak zor."

"Her zaman denersiniz, asla pes etmezsiniz. Deniyorsunuz - ama bir aşamada açıkça görülüyor ki... Gittiğinizde daha açık hale geliyor, çünkü artık kasırganın içinde değilsiniz. Dışarıdasınız ve içeriye bakıp 'vay be, uzun süre zorladım, [2021'deki bütçe sınırından beri] diğer insanların nereye gittiğini gördüm' diyorsunuz."



"Bütçe sınırlaması yürürlüğe girdiğinden beri Formula 1 değişti. İnsanların tepkisi, 'farklı düşünmeniz gerekiyor; operasyonel bütçenizden en iyi şekilde yararlanmak için altyapınıza yatırım yapmanız gerekiyor' şeklinde oldu. Sadece çok verimli olmanız, parayı yatırmanız ve her şeyi çok yalın bir makineye sahip olacak şekilde ayarlamanız gerekiyor."



"Her zaman bunu yapmak için zorlarsınız. Çünkü bence [listelenmiş parça satın alma] konseptimiz başladığımızda çok iyiydi, ancak daha sonra bütçe sınırı geldiğinde biraz değişti. Ve bizim modelimiz belki de artık en verimli model değil. Bizim modelimiz değil, onların modeli - çünkü ben artık orada değilim." şeklinde bu konuyu açıkladı.



Steiner ayrıca 2023 yaklaşırken Gene Haas ile arasının açıldığı yönündeki iddiaları şu sözlerle reddetti: "[Gene ile] anlaşmazlığa düştüğümü söyleyemem. Ben küsmem; kimseyle küsmeme gerek yok. Çünkü buranın sahibi o, ne istediğine o karar verebilir. Onunla ters düşemem. Üzgün olabilirim ama üzgün bile değilim. Bu onun kararı ve istediğini yapabilir."



"Ama bence sonuçlar... Sonuçlar her zaman sonuçları nasıl elde edebildiğinizin ürünüdür. Ve eğer elinizdekilerle bunu başaramıyorsanız, sonuçlar sadece nihai üründür ve bu da iyi değildir."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Steiner, 2019 Ferrari motoru efsanesinin Haas'a zarar verdiğini söylüyor

Steiner, Ferrari'nin motoru konusundaki tartışmaların Haas'ın pandemi öncesi daha iyi sonuçlar almasını engellediğini düşünüyor...



Gene Haas, Steiner'ın geleceğiyle ilgili görüşmelerinin bir parçası olarak takımının podyum sonuçlarının eksikliğini de vurguladı. Takımın başında olduğu süre boyunca neden büyük sonuçlar alınamadığı sorulduğunda Steiner şu yanıtı verdi: "Bence geriye dönmeliyiz."



"Başladığımızda, yeni bir takım için birinci ve ikinci sezonda sekizinci bitirmek [daha önce] hiç olmamıştı. Üçüncü sezonda beşinci bitirmek, daha önce pek yaşanmamış bir şeydi."



"2019'da geri düştüler. Orada da açıklanması gereken bir neden vardı - o yıl Ferrari motoru konusunda tartışmalar vardı. İnsanlar bunu araştırmalı. Bu sadece Haas için geçerli değildi. Haas'ın sahip olduğu en iyi araba mıydı? Hayır. Ama dokuzuncu sırada mı olmalıydı? Hayır. Alfa Romeo [Ferrari'nin diğer motor müşterisi] o yıl sekizinci oldu."



Steiner, Ferrari'nin 2020 öncesindeki güçlü motoruyla Mercedes'i zorladığını ve o sene yaptığı tartışmalı anlaşmayla gücünü kaybettiğini, bununla birlikte Ferrari müşterilerinin fabrika takımı ile aynı özellikte güç ünitelerine erişiminin olmamasının kendilerini zor durumda bıraktığını düşünüyor.

Söz konusu yıllar hakkında Steiner, "Takımın beşinci bitirdiği 2018 ile başlarsak, oldukça iyiydi. 2018-2019'daki normal motor olsaydı, 2019'daki 9. sıra olmazdı." şeklinde konuştu.

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images 2020'nin kilitlenmesi ve Haas'ın neredeyse kapanması takıma büyük zarar verdi

2020'deki kapanma dönemi ve Haas'ın iflas noktasına gelmesi daha büyük zarar vermiş



Haas takımının 2019 sonuçlarındaki düşüşünü, pandemi nedeniyle kapanma ve Gene Haas'ın F1'den çekilmeyi düşünmesi izledi. Ancak Haas, sonunda aksi yönde karar aldı.



Steiner, o dönemdeki belirsizliğin Haas'tan ayrılışına kadar geçen yıllarda da hissedilmeye devam ettiğini kabul etti. 2020'nin zincirleme etkisi, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'den oluşan tamamen çaylak ve düzenli olarak çatışan bir kadronun olduğu 2021'de aracın bütün bir yıl boyunca geliştirilmemesine yol açtı.



Steiner, "[2020] geldiğinde ve pandemi ortaya çıktığında... Bana takımı kapatmam söylendi. 'Orada ne yapıyorsunuz: insanların gitmesine izin verin, her şeyi kapatın.' dendi. 2021'de geri döndük ama yani 2020'de bir adım geri gitmedik, iki adım geri gittik."



"Sonra 2021'de geri döndüğümüzde, insanlar yeni baştan başlamanız gerektiğini unutuyor - çünkü yeniden insan bulmak zorundaydık, yeni ofisler bulmak zorundaydık, tüm bu şeyleri bulmak zorundaydık. Çünkü [Haas'ın F1 şasisini üreten] Dallara ile kurduğumuz her şey kayboldu - çünkü 2020'de sözleşmelerini iptal ettik. Orada hiçbir şey yapmadık çünkü aracı hiç geliştirmedik."



"Böylece 2021'de Ferrari'den bazı kişiler Simone Resta'nın [geçici teknik direktör olarak] yanına geldi. Bence Simone çok kısa bir süre içinde bir takım kurarak iyi bir iş çıkardı ve 2022'de yine sekizinci olduk."



"Ve tabii ki 2023'te treni biraz kaçırdık ama rekabette bu olabilir. Bunlar gerçekten kötü yıllardı, [ama] kötü olmalarının her zaman bir nedeni vardı. Ve bence bunun biraz açıklanması gerekiyor. Çünkü bence Haas'ın canına okunduğu yer, takımın kapatılmaya hazır olduğu 2020 yılıydı."



"Kapandığınızda, tamamen yeni bir başlangıç yapmak, yarım yeni bir başlangıç yapmaktan daha kolaydır. Çünkü o zaman tüm mirasa sahiptik ama insanların yarısı eksikti. Ve elbette bazı iyi insanlar da kayıptı. Dolayısıyla yeniden inşa etmemiz gerekiyordu ve inşa etmek enerjiye, paraya, her şeye mal oldu."



"Sonra tabii ki diğer tüm takımlar 2021 ve 2022'de altyapılarını oluşturmaya başladı. Hepsi başladı çünkü [2020'nin sonunda] bütçe sınırı dönemi başladı ve hepsi inşa etmeye başladı. Ancak Haas bunu yapmadı."

"Dolayısıyla, her şey birbirine bağlı. Birdenbire herkes aptallaşmış değil. Çünkü ben her zaman 'bir yıl içinde aptallaşmazsınız' derim. Sadece o yıllarda yaşanan ve insanların şimdi unuttuğu pek çok durum vardı." sözleriyle son senelerde yaşanan çöküşü açıkladı.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Steiner'ın F1 geleceği hakkında henüz bir fikri yok

Steiner, Haas'ın F1 geleceği hakkında "hiçbir fikre" sahip değil, kendisi için ise şimdilik rahat



Uzun röportajımız sona ererken Steiner, sıfırdan oluşturduğu Haas F1 takımında birlikte çalıştığı ancak şimdi geride bıraktığı insanları özlediğini kabul etti.



Steiner, "Herkesle arkadaş olduğumu söyleyemem. Ama bence pek çok insan ilk günden ya da ikinci günden beri oradaydı ve hâlâ oradalar. Orada olmalarının bir nedeni var. Çünkü 10 yıl uzun bir süre. Açıkçası bu insanlarla tutkularınızı paylaşıyorsunuz, duygularınızı paylaşıyorsunuz. Ve artık yanınızda olmayınca insanları özlüyorsunuz. Ama hepiniz bir şeylere alışıyorsunuz, bir şeyler değişiyor ve yolunuza devam ediyorsunuz." dedi.



Takımın gelecekteki başarı ihtimaliyle ilgili olarak Steiner, "bu bana bağlı değil" dedi ve "planların ne olduğunu" ya da Gene Haas'ın çok tartışılan ek yatırım konusunda ne karar verebileceğini bilmediğini söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse, söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çekindiğimden değil, bilmiyorum."



Gene Haas'ın F1 takımının başındaki son eylemlerinin takımı satma planının başlangıcı olabileceğine dair spekülasyonlar vardı. Ancak takımın içindekiler, makine aletleri patronunun ilk yatırımını hâlâ telafi edebileceğini ve hatta son yıllarda F1 takımının değerindeki büyük artış sayesinde kâr elde edebileceğini öne sürüyor.



Steiner ayrıca bu konu hakkında "Ne yapmak istediği hakkında hiçbir fikrim yok. Ve aslında bu benim sorunum değil! Bu da iyi bir şey, değil mi?" dedi.



Formula 1 dünyasındaki çoğu insan, Steiner'ın geleceğinin nerede olacağını merak ediyor. Bu konu hakkındaki beklentiler hakkında Steiner, şu sözlerle röportajını tamamladı:

"Ben sadece 'sakin olun lütfen' diyorum. Şu anda hiçbir şey yapmak istemiyor değilim... Eğer hoşuma giden bir şey olursa, yaparım."



"Olmazsa [yapmam]. Hayatımda her zaman bir şeyi yapmaktan hoşlanmadıysam yapmadım. Bu yüzden dışarıda ne olduğunu bilmiyorum. Ama takım patronluğu gibi bir iş için insanları arayacak değilim. Açıkçası, takım patronluğundan başka bir şey yapmak istemiyorum. Eğer bir kez yaptıysanız..."



"Ama [Steiner'ın Fibreworks Composites işinin başarısı sayesinde finansal olarak] iyi durumdayım. İlgimi çeken bir şey olursa, insanlar bir şey yapmamı isterse yaparım."



"Eğer ilginç olmadığını düşünürsem, beni tatmin etmezse ya da hoşuma gitmezse yapmam. Sadece etrafta kalmak için yapmayacağım. Formula 1'de kalmam için yeterince şey olduğunu düşünüyorum - insanlar benden bir şeyler yapmamı isteyecek. Ama bekleyebilirim. Zaten bazı şeyler için teklifler aldım."



"Ama [önce] bir adım geri atmak istiyorum. Geri adım atmak bile değil. Sadece temiz hava solumak istiyorum. Sonra geleceğim için ne yapacağıma karar vereceğim. Ve artık 38 yaşında değilim. Yani bir şey yaparsam bundan keyif almak istiyorum. Açıkçası, insanların da keyif aldığı bir şey yapmak istiyorum. Sadece 'F1'de olmak için F1'de olmak istiyorum' değil. Benim hayattaki misyonum bu değil."