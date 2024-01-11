Günther Steiner, Haas'tan neden ayrıldı?

2024'ün şu ana kadarki en büyük duyurusu, 2016'dan bu yana Haas'ın takım patronluğu görevini üstlenen Guenther Steiner'ın Amerikalı ekibe veda edecek olmasıydı.

Steiner'ın yerini mühendislik tarafını yöneten Ayao Komatsu aldı.

F1.com'dan Lawrence Barretto, Günther Steiner'in Amerikan takımından ayrılmasının ardındaki nedenleri açıkladı.

Barretto analizine, Steiner'in Covid salgınının patlak verdiği ve Rusya-Ukrayna savaşının takımı zor durumda bıraktığı dönemlerde, takımın varlığını sürdürmek için çok şey yaptığını söyleyerek başlıyor.

Barretto'ya göre Steiner'ın ayrılmasının ana nedenlerinden biri, Haas'ın tarihindeki en kötü ikinci sezonu geçirmesi, takımlar şampiyonasında 12 puanla sonuncu olması ve sekizincilikten onunculuğa gerileyerek, yaklaşık 20 milyon dolarlık gelir kaybı yaşamasıydı.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Haas, mevcut finansman eksikliği nedeniyle yıllık 135 milyon dolarlık mevcut bütçe sınırına yaklaşamıyor ve 20 milyon dolarlık ekstra yatırım bütçesi de boşa gidiyor. Üst sınıra gelebilmek için Gene Haas'ın kendi parasını yatırması gerekiyor, ki bunu yapmak istemedi ya da yapamadı.

Barretto, Amerikalı işadamının kısa süre önce Haas'ın Austin'e getirdiği büyük güncelleme paketini "kendi cebinden" finanse ettiğini, bazı kaynaklara göre bunun yaklaşık 8 milyon dolara mâl olduğunu fakat sonuçların hayal kırıklığı yarattığını iddia ediyor.

Hatırlanacağı üzere Nico Hülkenberg yeni paketten memnun kalmamış ve eski pakete dönmüştü.

Gene Haas'ın anlaşılabilir bir şekilde buna çok kızdığı ve üzüldüğü söyleniyor.

F1.com'un yazarına göre, yolların ayrılmasındaki bir diğer önemli faktör de yatırım konusunun gündeme geldiği olağan kış toplantısında yaşananlardı.

Takım patronu ile sahibi uzun süredir iyi bir ilişki içinde olmalarına ve Haas'ın Steiner'a takımın günlük işleyişinde özgürlük tanımasına rağmen, son dönemde pek anlaşamadıkları konuşuluyor.

Bu durum, zorlu geçen 2023'ün ardından tarafların ortak bir zemin bulamamasına yol açtı. Görünüşe bakılırsa Steiner daha fazla kaynak ve yatırım bekliyordu; fakat bu teklifi kabul görmedi.

Barretto, Steiner'in Formula 1 ve rallideki engin tecrübesi sayesinde birçok seçeneğe sahip olacağına inanıyor. Bu nedenle motor sporları yönetimi, medya veya kendi şirketine odaklanabileceğini sözlerine ekliyor.