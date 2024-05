Günther Steiner, Haas'ı mahkemeye verdi

Kuzey Carolina'nın Mecklenburg kentinde açılan davada Günther Steiner, eski işvereninin iş sözleşmesini ihlal ederek birkaç yıl boyunca kendisine ödenmesi gereken komisyonları ödemediğini iddia ediyor.

Steiner ayrıca, sözleşmesi yenilenmediği için 2023 sezonundan sonra yollarını ayırmak zorunda kaldığı Amerikalı ekibin, resmi internet sitesinde kendi adının ve resminin yer aldığı ürünler sattığını da iddia ediyor.

Steiner'a göre bu izinsiz yapılıyor ve bu nedenle hakkı olan telif ücretini alması gerekiyor.

Mahkeme belgelerinde pek çok ayrıntı siyah kalemle redakte edildi. Bu belgelerde Steiner, en son sözleşme dönemine denk gelen 2021, 2022 ve 2023 yıllarında kendisine ödenmesi gereken komisyonlar için ödeme yapılması gerektiğini belirtiyor.

Belgelerde, "Haas F1, Bay Steiner'in iş sözleşmesini yenilememeyi tercih etti: bu onların hakkı."

"Ancak Haas F1 hakkı olmayan bir şeyi yaptı ve Bay Steiner'a iş sözleşmesi kapsamında ödenmesi gereken ödemeyi reddetti."

Guenther Steiner, former Haas Team Principal and TV Presenter

"Steiner'in itibarının, deneyiminin ve spor dünyasındaki derin bağlantılarını kabul eden Haas F1, Steiner'in kazandığı faydaları inkar edemez." yazıyor.

Mahkeme belgeleri Steiner'ın kendisine borçlu olduğunu söylediği komisyonların spesifik ayrıntılarını açıklamadı, ancak bunlar takıma getirdiği sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili olabilir.

Dahası Steiner, Haas'ın kendi imajını ve markasını kullanmaya devam ederek doğru hareket etmediğine inanıyor.

Belgelerde Haas'ın Steiner'ın Netflix dizisi Drive to Survive'daki varlığından önemli ölçüde yararlandığı ve bunun da onu bir kült kahramana dönüştürdüğü iddia ediliyor.

"Haas F1, bu seride sık sık yer aldı ve Bay Steiner'ın serideki varlığı giderek daha fazla hayranın Haas F1'e yönelmesini sağladı."

"Bu ilgi, özellikle de pahalı olduğu bilinen Formula 1 dünyasında, kendini desteklemek için ek gelir arayan yeni yarış takımı için çok değerliydi."

Steiner, Haas'ın marka ve imajından da kar elde etmeye devam ettiğini iddia etti.

"Haas F1, iş akdinin feshedilmesinin ardından Bay Steiner'in adını ve imajını herhangi bir medya alanında kullanma ya da istismar etme hakkına sahip değil."

"Haas F1, Bay Steiner'a adının, görüntüsünün ve benzerliğinin izinsiz kullanımı için herhangi bir tazminat ödememiştir."

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, arrives on the grid before the race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images