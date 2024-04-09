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Formula 1 Japonya GP

Güney Kore, yeni cadde yarışıyla F1'e ev sahipliği yapmak için görüşmelere başladı!

2010-2013 yılları arasında Yeongam'daki kalıcı pistle F1'e ev sahipliği yapan Güney Kore, şimdi yeni bir etkinlik için kolları sıvadı

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Flag.Formula One World Championship, Rd14, Korean Grand Prix, Practice, Korea International Circuit, Yeongam, South Korea, Friday 4 October 2013.

Tom Boland / Motorsport Images

Independent'in özel haberine göre, Güney Kore'nin Incheon kenti, yeni bir cadde pistiyle Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmak üzere Stefano Domenicali'ye bir "niyet mektubu" gönderdi.

Plan, 2026 gibi yakın bir tarihte Formula 1 yarışlarını bu cadde pistinde düzenlemek.

Incheon Belediye Başkanı Yoo Jeong-bok, mektubu iletmek üzere hafta sonu Suzuka'da düzenlenen Japonya Grand Prix'sinde F1 CEO'su Stefano Domenicali ile bir araya geldi.

Kore'nin başkenti Seul'e yakın olan Incheon bölgesi, 2026 veya 2027 yılı itibariyle F1 takvimine girmeyi hedefliyor.

Yarış, 2010-2013 yılları arasında Yeongam'daki  gerçekleştirilen Kore Grand Prix'sinin aksine F1 Incheon Grand Prix'si olarak bilinecek.

Jeong-bok şunları söyledi: "Incheon Havaalanı ve Incheon Limanı gibi ulaşım ağının yanı sıra, çok sayıda lüks konaklama tesisine sahip olması nedeniyle F1'e ev sahipliği yapmak için en iyi yer Incheon."

"Incheon F1 yarışına ev sahipliği yapmak için kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğiz."

Kore Grand Prix'si, üç yıllık süreçte heyecanlı yarışlara ev sahipliği yapsa da, organizatörler için pek de kârlı olmamış ve sonunda yarış takvimden çıkarılmıştı.

Formula 1 henüz konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA and Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA and Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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