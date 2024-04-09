Güney Kore, yeni cadde yarışıyla F1'e ev sahipliği yapmak için görüşmelere başladı!

Independent'in özel haberine göre, Güney Kore'nin Incheon kenti, yeni bir cadde pistiyle Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmak üzere Stefano Domenicali'ye bir "niyet mektubu" gönderdi.

Plan, 2026 gibi yakın bir tarihte Formula 1 yarışlarını bu cadde pistinde düzenlemek.

Incheon Belediye Başkanı Yoo Jeong-bok, mektubu iletmek üzere hafta sonu Suzuka'da düzenlenen Japonya Grand Prix'sinde F1 CEO'su Stefano Domenicali ile bir araya geldi.

Kore'nin başkenti Seul'e yakın olan Incheon bölgesi, 2026 veya 2027 yılı itibariyle F1 takvimine girmeyi hedefliyor.

Yarış, 2010-2013 yılları arasında Yeongam'daki gerçekleştirilen Kore Grand Prix'sinin aksine F1 Incheon Grand Prix'si olarak bilinecek.

Jeong-bok şunları söyledi: "Incheon Havaalanı ve Incheon Limanı gibi ulaşım ağının yanı sıra, çok sayıda lüks konaklama tesisine sahip olması nedeniyle F1'e ev sahipliği yapmak için en iyi yer Incheon."

"Incheon F1 yarışına ev sahipliği yapmak için kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğiz."

Kore Grand Prix'si, üç yıllık süreçte heyecanlı yarışlara ev sahipliği yapsa da, organizatörler için pek de kârlı olmamış ve sonunda yarış takvimden çıkarılmıştı.

Formula 1 henüz konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.