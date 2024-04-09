Güney Kore, yeni cadde yarışıyla F1'e ev sahipliği yapmak için görüşmelere başladı!
2010-2013 yılları arasında Yeongam'daki kalıcı pistle F1'e ev sahipliği yapan Güney Kore, şimdi yeni bir etkinlik için kolları sıvadı
Tom Boland / Motorsport Images
Independent'in özel haberine göre, Güney Kore'nin Incheon kenti, yeni bir cadde pistiyle Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmak üzere Stefano Domenicali'ye bir "niyet mektubu" gönderdi.
Plan, 2026 gibi yakın bir tarihte Formula 1 yarışlarını bu cadde pistinde düzenlemek.
Incheon Belediye Başkanı Yoo Jeong-bok, mektubu iletmek üzere hafta sonu Suzuka'da düzenlenen Japonya Grand Prix'sinde F1 CEO'su Stefano Domenicali ile bir araya geldi.
Kore'nin başkenti Seul'e yakın olan Incheon bölgesi, 2026 veya 2027 yılı itibariyle F1 takvimine girmeyi hedefliyor.
Yarış, 2010-2013 yılları arasında Yeongam'daki gerçekleştirilen Kore Grand Prix'sinin aksine F1 Incheon Grand Prix'si olarak bilinecek.
Jeong-bok şunları söyledi: "Incheon Havaalanı ve Incheon Limanı gibi ulaşım ağının yanı sıra, çok sayıda lüks konaklama tesisine sahip olması nedeniyle F1'e ev sahipliği yapmak için en iyi yer Incheon."
"Incheon F1 yarışına ev sahipliği yapmak için kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğiz."
Kore Grand Prix'si, üç yıllık süreçte heyecanlı yarışlara ev sahipliği yapsa da, organizatörler için pek de kârlı olmamış ve sonunda yarış takvimden çıkarılmıştı.
Formula 1 henüz konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.
Mohammed Ben Sulayem, President, FIA and Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Marko: "Verstappen'in yanına Alonso'yu getirmek takım için zor bir seçenek olur"
Bleekemolen: "Perez, Verstappen'i yenme isteğinden vazgeçti"
Sainz: "Ferrari'nin stratejideki atılımının ardındaki en büyük etken daha iyi F1 aracı"
Mercedes, 2026'ya önde başlayabilmek için mevcut aracın gelişimini durdurmayacak
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar