Güney Afrika'nın F1'e giriş ihtimali düşüyor

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Formula 1'in sahibi Liberty Media birkaç yıldır Güney Afrika Grand Prix'sinin organizatörleriyle görüşme halinde ve yarışın takvime dönmesi için arka planda önemli çalışmalar yapıyor.

İşler yolunda gitseydi, Kyalami pisti bu yılın başlarında takvime geri dönecekti ancak pek çok sebep nedeniyle sözleşme imzalanamadı ve bunun üzerine Spa, F1 takviminde kalmış oldu.

TimesLIVE'ın haberine göre Güney Afrikalı işadamı Patrice Motsepe, 35 milyon dolarlık ev sahipliği yapma ücretini ödemeye hazır.

Fakat Kyalami'nin sahipleri, Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmak için gereken FIA Grade 1 lisansını almada sorun yaşıyor. Şu anda bu lisansı almak için pistte önemli değişiklikler yapılması gerekiyor ve bunun faturası yaklaşık 7 milyon doları buluyor. Bu da Kyalami'nin sahiplerinin şu anda bulamadığı bir meblağ.

Güney Afrika Grand Prix'sinin organizatörü Warren Schecter, şimdilik bu iddiaları doğrulamıyor.

Schecter, "Basında çıkan tüm bu haberleri ben de gördüm fakat verilen bilgilerin çoğu doğru değil."

"Size ayrıntı veremem. Sadece 2023'te Güney Afrika Grand Prix'si olmayacağını söyleyebilirim." dedi.

Basında çıkan haberlere göre FOM, Güney Afrika GP organizatörlerine, gerekli tüm anlaşmaları kabul etmeleri için 31 Mart 2023 tarihine kadar süre tanıdı.

Belgelerin bu tarihe kadar imzalanmaması halinde FOM, Belçika Grand Prix organizatörleri ile -çok yıllık- yeni bir anlaşma imzalamak için görüşmelere başlayacak.