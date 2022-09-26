Güney Afrika'nın 2023 takviminde yer almamasının sebebi yerel organizatörle ilgiliymiş

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Bu yıl, son olarak 1993 yılında düzenlenen Güney Afrika GP'sinin takvime geri alınması için yapılan görüşmelere hız verildiği ifade edilmişti fakat son yarışın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen taraflar, bir sonraki Güney Afrika GP için daha da uzun süre beklemek zorunda kalacak.

Formula 1, geçen hafta 24 yarışlık 2023 takvimini açıklarken, Las Vegas GP, Çin ve Katar'ın aksine Güney Afrika yeni takvimde yer almadı.

F1, Güney Afrika'ya dönmek için yoğun çaba gösterse de, Güney Afrika tarafında bazı sorunlar olduğu için anlaşma yapılamadı.

Aslında görüşmelerin karmaşıklığı, toplantıda FIA, F1, Motorsport Güney Afrika (MSA), yer sağlayıcı, ulusal hükümet, yerel hükümet ve yerel organizatör olmak üzere toplam yedi tarafın yer almasıyla gözler önüne seriliyor.

MSA'nın başkanlığını yürüten ve aynı zamanda FIA senatosunda görev alan Anton Roux, tek suçlunun Warren Scheckter liderliğindeki SA Grand Prix Association olduğunu söyledi.

Kyalami Konferans Salonu Fotoğraf: Kyalami circuit

Güney Afrika'da yayın yapan News 24 kanalına konuşan Roux, "F1'in 2023'te Güney Afrika'da gerçekleşmemesinin nedeni, F1 tarafından atanan yerel organizatörün finansal garantileri yerine getirememesidir."

"Buradaki sorun FIA, F1, MSA ya da hükümetten kaynaklanmıyor. Tamamen yerel organizatörün sözünü yerine getirememesinden kaynaklanıyor."

"Bundan ötürü şimdi yerel organizatörü değiştirmemiz lazım."

"Yine de 2024 takviminde yer alacağımıza çok eminim."

"Çocuklarımızın takip edebileceği daha fazla spor kahramanı yaratmalıyız ve bence yarışın en büyük faydası tam olarak bu olacak."

"Çocuklar bir Lewis Hamilton ya da Max Verstappen görmeli ki onunla ilişki kurabilsinler."

"Arada bir bağ kurmamız gerekiyor." dedi.

Bir F1 yarışına ev sahipliği yapmanın en önemli avantajlarından biri, yarışa gelen insanların neredeyse %60'ının başka ülkelerden gelmesi ve dolayısıyla da turizmdeki artış gibi görünüyor.

Roux, "Güney Afrika'da sahip olduğumuz bir diğer avantaj da Avrupalılarla aynı saat diliminde olmamız."

"Bu da televizyon izleyicisi anlamında en büyük izleyici kitlesinin olduğu döneme denk geliyor." dedi.,