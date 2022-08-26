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Formula 1 Haberler

Güney Afrika GP 2024'e erteleniyor, Belçika takvimde kalabilir

Görünüşe bakılırsa Kyalami'nin Formula 1 takvimine girme umutları 2024 yılına kaldı.

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Güney Afrika GP 2024'e erteleniyor, Belçika takvimde kalabilir
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Güney Afrika Grand Prix'sinin organizatörleri, Kyalami pistinin sahipleri ve Formula 1 arasındaki görüşmelerde yaşanan problemler nedeniyle Güney Afrika'nın 2023 yılında takvime girme umutları rafa kalkmış durumda.

RacingNews365'in haberine göre Formula 1, bu sebepten dolayı planlarını yeniden gözden geçirecek ve yarışı 2024'e kaydıracak.

Habere göre Güney Afrika Grand Prix Ltd'nin başkanı Warren Schecter (1979 dünya şampiyonu Jody Schecter'in yeğeni) bu konuda bilgilendirildi.

Bu da Belçika Grand Prix'sinin önümüzdeki yılın takviminde kalacağı anlamına geliyor, ancak efsanevi yarışın uzun vadede ne durumda olacağı belli değil, büyük olasılıkla gelecekte başka bir Avrupa yarışıyla dönüşümlü olarak gerçekleşecek.

Cumartesi günü 2023 takviminin taslağının yayınlanması ve Ekim ayında yapılacak bir sonraki FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında onaylanması bekleniyor. Geçici takvimde Çin Grand Prix'si de dahil olmak üzere 24 yarış olacak.

Güney Afrika ayağı, Güney Afrika Hükümeti'nin, daha doğrusu Eyalet Turizm Bakanlığı'nın Grand Prix organizatörlerine mali destek sağlamayı reddetmesi nedeniyle gerçekleşmemiş görünüyor.

Buna ek olarak Kyalami'deki pistin yenilenmesi gerekiyor ve bunun için hem  zamana hem de yaklaşık 15 milyon dolara ihtiyaç var.

Güney Afrika'daki son iki Grand Prix Williams pilotları tarafından kazanılmıştı.

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