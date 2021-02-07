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Formula 1 / Son dakika

Güney Afrika, F1 takvimine dönmeye çalışıyor

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Güney Afrika, F1 takvimine dönmeye çalışıyor
Ekleyen:
, Editör

RacingNews365'in haberine göre Güney Afrika, 2022 veya 2023 yılında Formula 1'e yeniden ev sahipliği yapabilir.

İlk kez 1967 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmaya başlayan Kyalami pisti, 1993 yılına kadar toplamda 20 kez Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı.

Kyalami, genel olarak daha önce burada yarışan pilotlar tarafından övülen pistlerden bir tanesi ve dönem dönem F1 takvimine döneceği konuşuluyor.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, geçtiğimiz günlerde Güney Afrika'nın gelecekte takvime dönebileceğini doğrulamıştı.

Domenicali, "Bazı bölgelerin ve özellikle Kuzey/Güney Afrika'nın ilgi gösterdiğini söyleyebilirim. Yeni bir pist ya da F1’de tarihi bir geçmişe sahip eski bir pistin takvimde olması çok önemli bir şey." demişti.

Güney Afrika'nın takvime girmesi halinde yarışa ev sahipliği yapacak pist, Warren Scheckter önderliğindeki Kyalami olacak.

Warren, eski F1 dünya şampiyonu Jody Scheckter'in kuzeni ve RacingNews365 ile yaptığı özel röportajda, takvime dönmek için çabaladıklarını söyledi.

RacingNews365, Kyalami ile Formula 1 arasında bazı görüşmeler olduğunu öğrenirken, Scheckter de, "Hedefimiz 2022 yılında takvime geri dönmek. Ancak COVID-19 salgını ve tüm bu etkileri nedeniyle 2023 daha olası görünüyor." dedi.

Kyalami pist genel görünüm

Kyalami pist genel görünüm

Fotoğraf: Kyalami circuit

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Editör Kemal Şengül

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