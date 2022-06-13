Güney Afrika, 2023 F1 takvimine girmek için ciddi görüşmelerde bulunuyor

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Güney Afrika, son olarak 1993 yılında Kyalami ile Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı ve o günden bu yana sık sık yarışın spora döneceği iddia edildi.

Sporun Liberty'e satılmasının ardından F1, bir dünya şampiyonası olarak tüm kıtalarda yer almayı hedeflemeye başladı ve bu kapsamda Güney Afrika'ya geri dönmeyi istiyorlar.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, bu doğrultuda geçen hafta sonu gerçekleştirilen Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından Güney Afrika'ya gitti ve potansiyel bir dönüş için yapılan görüşmeleri devam ettirmiş oldu.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre yarışın F1 takvimine dönüşü için olası tarih olarak 2024 yılı belirlendi. Fakat önümüzdeki haftalarda devam edecek görüşmeler olumlu sonuç verdiği takdirde yarış, 2023 yılı gibi çok daha erken bir noktada yapılabilir.

Kyalami pistinin dönüşü F1 için belli bir zorluğa neden olacak çünkü bir sezonda, Concorde Anlaşması gereği en fazla 24 yarış olabilir.

Mevcut takvimde 22 yarış yer alıyor ve gelecek yıl takvime Katar'ın yanı sıra Las Vegas da eklenecek.

Ayrıca Çin, COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle yarışın geleceği hâlâ belirsiz olsa da, gelecek yıl F1 takvimine dönecek. Hal böyle olunca halihazırda takvimdeki yarış sayısı zaten 24'ü geçiyor.

Mevcut 22 yarışlık takvime bakıldığında, Fransa GP'si gelecek yılın takviminde yer almayacak gibi görünüyor ayrıca Spa'nın ev sahipliği yaptığı Belçika GP'nin geleceği de belirsiz.

Damon Hill, Williams FW15C, leads Alessandro Zanardi, Lotus 107B, Rubens Barrichello, Jordan 193, and Ivan Capelli, Jordan 193 Photo by: Motorsport Images