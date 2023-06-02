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Güncellenmiş Ferrari'yi sadece Sainz test edebilir

Padoktan gelen bilgiler yeni Ferrari'yi ilk Carlos Sainz'ın test edeceğini işaret ediyor.

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The car of Charles Leclerc, Ferrari SF-23 in the pit lane

Ferrari bir süredir üzerinde çalıştığı yeni güncelleme paketini bu hafta sonu Barselona'ya getirmiş ve perşembe günü padokun odak noktası olmuştu.

Takım yeni bir motor kapağı ve sidepod yapısına geçerken, bu yapının temelde Red Bull ve Aston Martin'e benzediği görülüyor.

Yeni yapı sayesinde aracın dengesini artırmayı ve performansı iyileştirmeyi hedefleyen İtalyan ekipte başka güncellemeler de var.

İlk bilgilere göre Ferrari, cuma günü sadece bir araca yeni parçaları koyacak.

Bunun arkasındaki temel etken, yeni paketle eski paketi kıyaslamak gibi görünüyor. 

Şimdilik bu güncelleme paketi, şampiyonada önde yer alan Carlos Sainz'ın aracında yer alacak. Charles Leclerc ise eski paketi kullanacak.

Eğer her şey plana göre giderse Leclerc de cumartesi günü bu pakete geçebilir.

Ferrari henüz bu iddialara yanıt vermedi.

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