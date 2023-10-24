Güncellenen W14, Hamilton'ın araca olan güvenini arttırmış

2023'ün son yarışlarında W14'ün performansını arttırmaya çalışan Mercedes, bir yandan da test ettiği parçalarla gelecek yıl için kendisine "yön bulmaya" çalışıyor.

Selefi gibi W14 de Hamilton ve takım arkadaşı George Russell için epey zor bir araç oldu ve her ikisi de yüksek hızlı virajlarda güven eksikliği yaşadı.

Austin'de Red Bull pilotu Max Verstappen'in arkasında ikinci olan Hamilton, yarıştan sonra taban tahtasının kurallarda izin verilenden daha fazla aşınması nedeniyle diskalifiye edilse de, yarış boyunca çok iyi bir tempoya sahipti.

Hamilton diskalifiye edilmeden önce yaptığı açıklamada, takımın bu hafta sonu için hazırladığı güncellemeleri överek şöyle dedi: "Bu hafta sonu attığımız adımın bana virajlarda araca biraz daha fazla güven hissi verdiğini düşünüyorum."

"Bu pistte sürüş yapmaktan gerçekten keyif aldım. Araçla ilgili yaşadığımız bazı temel sorunlar var ama bunlar zaten gelecek yıla kadar değişmeyecek."

"Yine de attığımız adımları hissetmek gerçekten olumluydu."

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on the grid

Hamilton, Austin'e getirdikleri tabanın, arka yol tutuşu ve dengeyi iyileştirdiğini, bunun da en az tur süresi kadar önemli olduğunu söyledi.

Yedi kez dünya şampiyon, "Belki de güncelleme sadece 0.1 saniye getirdi ama bana verdiği güven de en az 0.1 saniyeydi."

"Bunlara sahip olduğunuzda gördüğünüz şey oldukça ilginç, adeta zincirleme bir reaksiyona yol açıyor." dedi.

Takım patronu Toto Wolff ise güncellemenin gelecek yılki aracı tasarlarken kendileri için "ilginç bir deney" olduğunu belirtti.

"İşe yarayıp yaramayacağı açısından ilginç bir deneydi."

"Bu bize gelecek yılın aracı için doğru yolda olup olmadığımız konusunda iyi bir gösterge sunuyordu."

"Güncelleme en başından itibaren yönsel anlamda işe yarıyordu. Lewis arka tarafı daha iyi hissettiğini söyledi ama George hiçbir zaman aracın iyi olduğunu söyleyecek noktaya gelmedi. Yani duruma bakmamız gerekiyor.."

Hamilton'ın COTA performansının hep iyi olmasının da bu performansa katkıda bulunup bulunmadığı sorusuna Wolff şu yanıtı verdi: "Lewis Austin'de her zaman çok güçlü olmuştur ve iyi bir performans sergilediğinde durdurulamaz olduğu da bir gerçek."

"Fakat sırf Lewis'in en iyi pistlerinden biri olduğu için böyle bir performans sergileyeceğimizi düşünmüyorum."