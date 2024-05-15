Güncellemelerin Imola'ya geleceğini doğrulayan Ferrari: "Hızımıza güveniyoruz"

Ferrari, uzun zamandır yeni bir aerodinamik paket üzerinde çalışıyor ve kapsmalı paket geçen hafta Fiorano'da test edildi.

Ferrari, bu testin ardından yeni paketi Imola'ya getirme kararı aldı.

Hafta sonu öncesinde konuşan Vasseur, şöyle dedi: "Evimizden çok uzakta yapılan birkaç yarışın ardından, bu hafta sonu şampiyonanın Avrupa ayağı resmen başlıyor."

"Yarış, Maranello'daki merkezimize en yakın pist olan ve kurucumuzun adını taşıyan Imola'da gerçekleşecek."

"Ayrıca, üç antrenman seansı ile her zamanki formata geri dönülüyor, bu nedenle SF-24 için ilk güncelleme paketimizi burada kullanmaya karar verdik."

"Bu, normal yarış hazırlığına ek olarak yeni parçaların değerlendirilecek olmasından dolayı yoğun bir hafta sonu olacak"

"Her zamanki gibi, rakiplerimizle çok yakın bir mücadele bekleyebiliriz, bu da araç ayarlarını iyi şekilde yapmanın, güncellemelerin getireceği fayda kadar önemli olabileceği anlamına geliyor."

"Geçen sezon Imola yarışı iptal edildiği için, şimdi tekrar taraftarlarımızın önünde yarışmaktan mutluyuz. Tribünlerin dolu olacağına eminim."

"Tempomuzun yerinde olacağına, ön tarafta mücadele edeceğimize ve tifosi için iyi bir performans sergileyeceğimize inanıyoruz."