Güncellemelerin Imola'ya geleceğini doğrulayan Ferrari: "Hızımıza güveniyoruz"
Ferrari patronu Frederic Vasseur, yeni güncellemelerin bu hafta sonu Imola'ya geleceğini doğruladı.
Fotoğraf: Davide Cavazza
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Erik Junius
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