Güncellemelerin hazır olmasını bekleyen Red Bull, RB18'i fabrikada hazırlayarak getirecek

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RB18'ler, Barselona'ya biraz geç gelecekler. Red Bull, getirecekleri güncellemelerin hazır olması için hâlâ bekliyor ve elindeki tüm zamanı kullanmak istiyor. Bundan dolayı da RB18'ler Barselona'ya biraz daha geç gelecekler.

Mekanikerler, zaman kazanmak adına aracı temel hatlarıyla fabrikada hazırladılar ve sadece güncellemeleri araca koymayı bekliyorlar.

RB18'ler, Milton Keynes'de yer alan kurulum bölgesinde kuruldular çünkü kaybedilecek zaman yok. Fabrikada hazır olması beklenen parçalar, hazır olmalarıyla birlikte hemen araca entegre edilecekler ve RB18, fabrikada hazırlanmış bir şekilde yola çıkacak. Sonrasında da gece saatlerinde piste sokulacak.

Montmelo padoğunda farklı bir hava var. Sanki okulun ilk günüymüş gibi bir merak ve heyecan söz konusu.

Brackley'den yola çıkan Mercedes kamyonları, Barselona güzergahında giderken Paul Ricard Pisti'nde durdular ve Alman ekip, bugün ikinci çekim gününü gerçekleştirdi. Sonrasında Barselona yolunda devam edildi.

Ferrari, ikinci çekim gününü geçtiğimiz cuma günü Monza'da gerçekleştirmişti. Aston Martin ise Barselona'ya "B" araç getirecek ve araç felsefesini değiştirecek. Yeni aracı ise Lance Stroll kullanacak.

Herkes çalışırken, Red Bull geride kalamazdı. Adrian Newey ve mühendisleri, Ferrari'nin ya da Mercedes'in güncelleme paketi kadar büyük bir paketle gelmeyecekler. Ancak elbette Newey ve mühendisleri de boş durmadılar ve Milton Keynes'de RB18'i hafifletme çalışmaları devam etti.

Imola'da tabanda yapılan büyük düzenlemelerle birlikte RB18 4 kg kadar hafiflemişti. İspanya'da ise mekanik parçalarda hafiflemiş bir RB18 göreceğiz ve araç 798 kilograma daha da yaklaşacak.

Kısacası, Barselona, Formula 1'i çağırıyor ve F1 de birçok güncelleme paketiyle bu çağrıya cevap veriyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool