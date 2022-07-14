Güncellemelerden umduğunu bulamayan Aston Martin, 2023'e odaklanmayı düşünüyor
Aston Martin takım patronu Mike Krack, hazırlanan güncellemelerin bekledikleri etkiyi yaratmadığını ve yakında 2023'e odaklanabileceklerini söyledi.
Aston Martin, yeni döneme büyük umutlarla girmesine rağmen sezonun hayal kırıklıklarından birisi oldu ve sezon başından bu yana ilerleme kaydetseler de, hâlâ düzenli olarak puan alabilecek durumda değiller.
Takım, İspanya GP'ye büyük bir güncelleme getirmişti ancak bu güncellemeye rağmen şampiyonadaki yerleri pek fazla değişmedi.
Şu anda Haas'ın da gerisinde dokuzuncu sırada yer alıyorlar ve Aston Martin patronu Mike Krack, gelecek yıla odaklanmak zorunda kalabileceklerini kabul ediyor.
RacingNews365'e konuşan Krack şöyle dedi: "Yeni parçalar işe yarıyor ve bizim bir adım daha atmamıza izin verdiler fakat bu adım yeterince büyük olmadı."
"Araçla ilgili ana sorunlar çözülmedi. Mühendislerimiz gelecekte bunları düzeltmek için ne yapılması gerektiğini anlıyor ancak bu bir zaman ve finansal kaynak meselesi."
"Şimdi zor bir karar vermeliyiz: Mevcut araç üzerinde çalışmaya devam edeceğiz yoksa gelecek yılın aracına mı odaklanacağız?"
"Tabii ki sezonu bu şekilde bitirmek istemiyoruz fakat gelecek yılı tehlikeye atmak da istemiyoruz."
"Dolayısıyla bu durumda 2023 aracından ödün vermeden bir şeyler yapıp yapamayacağımızı dikkatlice değerlendirmek gerekiyor."
"Bu konuyla alakalı teknik ekibimizle yaptığımız görüşmelerim devam ediyor. Doğru dengeyi bulmalıyız."
Aston Martin son beş yarışın dördünden puanla ayrılmasına rağmen, AlphaTauri'nin dokuz, Haas'ın ise 16 puan gerisinde.
Lance Stroll, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Alessio Morgese
Red Bull - Porsche F1 anlaşması neden geciktiriliyor?
Mercedes, Sprint yarışında hasar görmesi halinde Avusturya GP'yi kaçırmaktan korkmuş
Son Haberler
Stroll, Aston Martin'e yeni Arap yatırımcılar çekmeyi başardı
Aston Martin F1 takımı, Yönetim Kurulu Başkanı Lawrence Stroll'ün markaya "oyunu değiştirecek" diye adlandırdığı Suudi Arabistan'ın varlık fonundan gelecek yeni yatırım ile daha da güçlenecek.
Alpine, son zamanlardaki dayanıklılık sorunlarının nedenlerini buldu
Alpine, son iki Grand Prix hafta sonu boyunca sürücülerini etkileyen dayanıklılık sorunlarının nedenlerini araştırdı.
Red Bull, Schumacher'in gelişimini takip ediyor
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Mick Schumacher'in performansından övgüyle bahsetti ve kendisini "yakından takip ettiklerini" dile getirdi.
Horner, Mercedes'in Fransa GP'de hızlı olmasını bekliyor
Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, son yarışlarda güçlü performanslar sergileyen Mercedes'in sıradaki Fransa GP'de hızlı olmasını beklediklerini söyledi.