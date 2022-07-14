Güncellemelerden umduğunu bulamayan Aston Martin, 2023'e odaklanmayı düşünüyor

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Aston Martin, yeni döneme büyük umutlarla girmesine rağmen sezonun hayal kırıklıklarından birisi oldu ve sezon başından bu yana ilerleme kaydetseler de, hâlâ düzenli olarak puan alabilecek durumda değiller.

Takım, İspanya GP'ye büyük bir güncelleme getirmişti ancak bu güncellemeye rağmen şampiyonadaki yerleri pek fazla değişmedi.

Şu anda Haas'ın da gerisinde dokuzuncu sırada yer alıyorlar ve Aston Martin patronu Mike Krack, gelecek yıla odaklanmak zorunda kalabileceklerini kabul ediyor.

RacingNews365'e konuşan Krack şöyle dedi: "Yeni parçalar işe yarıyor ve bizim bir adım daha atmamıza izin verdiler fakat bu adım yeterince büyük olmadı."

"Araçla ilgili ana sorunlar çözülmedi. Mühendislerimiz gelecekte bunları düzeltmek için ne yapılması gerektiğini anlıyor ancak bu bir zaman ve finansal kaynak meselesi."

"Şimdi zor bir karar vermeliyiz: Mevcut araç üzerinde çalışmaya devam edeceğiz yoksa gelecek yılın aracına mı odaklanacağız?"

"Tabii ki sezonu bu şekilde bitirmek istemiyoruz fakat gelecek yılı tehlikeye atmak da istemiyoruz."

"Dolayısıyla bu durumda 2023 aracından ödün vermeden bir şeyler yapıp yapamayacağımızı dikkatlice değerlendirmek gerekiyor."

"Bu konuyla alakalı teknik ekibimizle yaptığımız görüşmelerim devam ediyor. Doğru dengeyi bulmalıyız."

Aston Martin son beş yarışın dördünden puanla ayrılmasına rağmen, AlphaTauri'nin dokuz, Haas'ın ise 16 puan gerisinde.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Alessio Morgese