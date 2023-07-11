Güncellemeler hazırlayan Alpine, 2023 sezonundan vazgeçmiyor

Sezona kötü bir başlangıç yapan Alpine, Silverstone'da Esteban Ocon'un mekanik sorunla yolda kalması, Pierre Gasly'nin ise puan barajına girememesiyle hafta sonundan eli boş dönmek zorunda kalmıştı.

McLaren son iki yarışta 42 puan toplarken, Alpine sadece 3 puan toplayabildi ve bu da beşinciliğin İngiliz ekibe geçtiği anlamına geliyor.

Fakat takım pes etmiş değil ve Otmar Szafnauer'e göre yakında yeni güncellemeler gelecek.

Alpine takımının patronu, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Macaristan Grand Prix'si için kesinlikle yeni şeyler ve güncellemelerimiz olacak ancak bunlar o kadar da önemli parçalar olmayacak."

"Sonrasında Spa'ya yeni bir şasi getireceğiz."

"Eğer her şeyi bir araya getirirsek, iyi olacağımızı düşünüyorum."

"Bütçe sınırı anlamında elimizde yeterli manevra alanı var. Fakat bir noktada, 2024 için bu yılki araca kıyasla ne kadar taviz vermemiz gerektiğine karar vermemiz gerekecek."

"Bu stratejik bir karar olacak. Yapmamız gereken şeyle alakalı stratejik bir karar vermemiz gerekecek."

"Yine de bugün itibariyle kaynaklarımızın büyük bir kısmını gelecek yıldan ziyade bu yılki araca ayırmış durumdayız." dedi.