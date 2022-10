Güncellemeler hakkında konuşan Hamilton: "Araçtaki gelişimi kesinlikle hissettim"

Haberi dinle

Amerika GP'nin 2. antrenman seansında Pirelli'nin 2023 lastikleri için test yapıldı. Pirelli'nin lastik testleri, "kör testler" olarak geçiriyorlar. Yani pilotlar ve takımlar, hangi hamuru kullandıklarını bilmiyorlar. Sadece Pirelli bu bilgiye sahip oluyor. Pilotlardan istenen şey, sabit ve istikrarlı bir tempoda gitmeleri. Takımların sürüş programlarını da Pirelli belirliyor.

Hamilton, bu tarz kör lastik testlerinin "eğlenceli deneylere" benzediğini düşünüyor.

2. antrenman seansındaki lastik testi hakkında konuşan Hamilton, "Hangi hamuru sürdüğünü bilmemek o kadar kötü değildi. Her şey hissiyatla alakalı. Dürüst olmak gerekirse eğlenceli bir deney gibi. Piste çıkıyorsunuz ve ne beklemeniz gerektiğini bilmiyorsunuz. Her zaman farklı bir denge oluyor, yeni bir şey denediğinizde lastikler her seferinde farklı tepki veriyor."

"Bazen ön lastikler güçlü oluyor, bazen düşük hızlı virajlarda iyi oluyor, bazen viraj ortasında. Sürekli olarak değişiyor."

"Oldukça enteresan. Sadece konsantre olup lastiği hissetmeye çalışıyorsun. Lastiklerdeki farkın ne olduğunu, neyin farklı hissettirdiğini [anlamaya] çalışıyorsun."

"Bu tarz kör testler yaptığınızda, hissiyatınızın doğru olduğunu umup, sadece hissettiğinizi olduğu gibi söylemeniz gerekir." dedi.

Mercedes, bu sezonki son büyük güncellemelerini Austin'e getirdi ve aracında önemli değişiklikler yaptı. Aracın ön kanadında ve tabanında güncellemeler bulunuyor. Özellikle tabanda önemli değişimler var.

Alman ekip, güncellemelerin etkisini daha iyi anlayabilmek adına ilk seansı veri toplayarak geçirdi. Hamilton ise "araçtaki gelişimi kesinlikle hissettiğini" söylüyor ve fabrikadaki herkese teşekkür ediyor.

İlk antrenman seansı hakkında konuşan 7 kez dünya şampiyonu, şunları söyledi: "Her şey planlandığı gibi gitti. İlk olarak fabrikada sıkı bir şekilde çalışarak bu hafta sonu bu güncellemeyi getiren herkese çok teşekkür ederim. Fabrikadaki herkes için çok zorlu bir yıl oldu ve onların sürekli olarak zorlamaya devam ederek yeni parçalar getirmesi... Çok minnettarım."

"Ayrıca bugün aracı tek parça hâlinde tutmayı başardım, bu iyi. Araçta kesinlikle gelişim hissettim. Elbette ikinci antrenman seansı, performans anlamında büyük bir israf oldu ama ilk antrenman seansı iyiydi."

"Bu gece birkaç değişiklik yapacağım ve yarın tam olarak nerede bulunduğumuzu göreceğiz. Herkesten çok gerideymişiz gibi hissettirmiyor."

İngiliz pilot, Mercedes'in güncellemelerinden memnun olsa da COTA ile özdeşleşen tümseklerden şikayetçi.

"Tümsekler rezaletti! Aman tanrım. Montreal'dan sonra geçen yılın aracını sürdüm. O kadar iyiydi ki! Her şey çok iyiydi, yüksek yere basma gücüm vardı, iyi motor gücüne sahiptim. Bu yıl biyoyakıtlarla biraz güç kaybettik ve araç da çok sert. Bu araçla tümsekleri daha da hissediyorsunuz. Pist çok ama çok tümsekli."

