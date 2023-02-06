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Gulf, tamamen kendi renklerine ait bir görünümle yarışmayı değerlendiriyor

Formula 1 macerasına Williams ile devam etmeye hazırlanan Gulf, gelecekte sadece kendi renklerinin kullanılacağı bir renk düzeniyle yarışabilmeyi umuyor.

Altay Gök
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Gulf, tamamen kendi renklerine ait bir görünümle yarışmayı değerlendiriyor
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McLaren ile anlaşması sona eren Gulf, Woking merkezli takımla yeniden anlaşmamayı, bunun yerine tıpkı McLaren gibi bir diğer tarihi başarılara sahip olan Williams ile anlaşmayı tercih etti.

Anlaşma kapsamında Gulf logoları FW45'in arka kanadında ve ön burnunda yer almakta. 

Her ne kadar Gulf'un varlığı sonucu takımın renk düzeni dramatik değişimlere uğramasa da, Williams'a göre bu durum yarış hafta sonlarında değişebilir.

Ortaklık henüz emekleme aşamasında olduğu için Gulf, 2021 Monako GP'sinde olduğu gibi etki yaratacak bir renk düzeni kullanma fikrini değerlendirmekte.

Autosport/Motorsport.com tarafından tamamen Gulf Oil renklerini taşıyan bir renk düzeni ile yarışma fikrinin düşünülüp düşünülmediği sorulan CEO Mike Jones, "Elbette gelecekte yapacağımız her şey eskisinden daha büyük ve daha iyi olmalı."

"Gulf'un dünya çapında çok fazla hayranı var ve logoları kullanabilmek için talepte bulunan kişi sayısı da bir bu kadar fazla. Bu nedenle görünümümüzün özel olmasını istiyoruz.

"Taraftar merkezli bir dizi planımız mevcut. Gulf'ın her zaman taraftarların favorisi olduğunu düşünüyor, taraftarlarımızın da bunun bir parçası olmasını istiyoruz."

"Elbette bunun için Formula 1 yelpazesi özelinde farklı çözümler arıyoruz. Yakın gelecekte bu konudaki planlarımızı açıklayacağız." dedi.

Williams FW45

Williams FW45

Fotoğraf: Williams

Williams ticari direktörü James Bower, "Tüm sezon boyunca devam edecek bir görünüm üzerinde anlaştık ve bugün bunu sizlere sergiledik." 

"Yeni görünümün çok etkili olacağını düşünüyoruz. Siz sadece aracı gördünüz ancak ortaklık takımın her noktasına temas etmekte." 

"Bir yarış hafta sonunun en önemli anlarını düşünebilirsiniz, örneğin pit ekibiyle ve diğer bazı bileşenlerle bağlantılı olan yakıt ikmali gibi."

"Mike'ın da söylediği gibi, ortaklığın taraftarlara daha geniş bir yelpazede yayılabilme potansiyeli mevcut. Bugün gördükleriniz aslında sadece bir başlangıç, takım pistlere çıkıp sezon boyunca faaliyet gösterdikçe daha fazla şeyin ortaya çıktığını göreceksiniz." dedi.

Son olarak yeniden söz alan Mike Jones, McLaren ile ortaklıklarının doğal bir şekilde son aşamaya ulaştığını, bu nedenle yeni bir maceraya atıldıklarını söyledi. 

Jones, "McLaren ile harika bir ortaklığı geride bıraktık, ortaklığın zirvesi sanırım Monako'daki renk düzenimizdi; ancak ilişkimiz doğal bir şekilde sona erdi.

"McLaren ile muhtemelen başarılabilecek her şeyi başardık, bu nedenle Gulf olarak sıradaki maceranın nasıl şekilleneceğini araştırmaya başladık."

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