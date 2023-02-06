Gulf ile anlaşan Williams, 2023 F1 sezonunda kullanacağı renk düzenini tanıttı

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Williams, bugün Grove fabrikasında düzenlenen lansman etkinliğiyle yeni sezonda kullanılacak renk düzenini tanıttı. Renk düzeninin tanıtıldığı araç, yeni FW45 değildi. Takım arka planda yeni Williams FW45 üzerinde çalışmaya devam ediyor ve bundan ötürü lansmanda bir şov aracı kullandılar.

Takımın yeni sezonda kullanacağı FW45, Alex Albon ve Logan Sargeant tarafından ilk kez 13 Şubat'ta Silverstone'da test edilecek.

Williams'ın 2023 renk düzeni, geçen yıl kullanılanla oldukça büyük bir benzerlik gösteriyor; Araçta lacivert ve siyah hatlar hakim.

FW44 modeli üzerinde sergilenen araçta, McLaren ile olan anlaşması 2022 sonunda biten Gulf International'a ait logolar da yer alıyor. Bu şirket, yeni sezonda Williams'ın partneri olacak.

Williams FW45 Fotoğraf: Williams

Her ne kadar FW45'i yayınlamasa da Williams, bu aracın FW44'ün evrimi olacağını ve büyük bir gelişim sürecinden geçtiğini belirtiyor.

Takım, daha fazla yere basma gücü ve yol tutuşa sahip olacak 2023 aracının, FW44'ten aerodinamik anlamda daha verimli olduğunu da iddia ediyor.

FW45'in renk düzeninin yapıldığı etkinliğe Williams yönetim kurulu üyesi James Matthews, Gulf CEO'su Mike Jones, Albon, Sargeant ve takımın gelişim pilotu Jamie Chadwick katıldı.

Eski Mercedes strateji şefi James Vowles'un kısa süre önce William'ın yeni takım patronu olduğu duyurulmuştu ancak görevine 20 Şubat'ta başlayacağı için renk düzeni lansmanında yer almadı.

Williams'ın yönetim kurulu başkanı Matthew Savage şunları söyledi: "Williams Racing'in dönüşümünü sürdürdüğümüz bu dönemde, yeni renk düzenini tanıtmaktan büyük gurur duyuyoruz."

Williams FW45 Fotoğraf: Williams

"Bu yılki aracımız için heyecanlıyız ve Grove'daki tüm ekibe, sezona hazırlanmak için gösterdikleri sıkı çalışma için ne kadar teşekkür etsem azdır."

"Çıktığımız bu yolculuğa, hem yeni hem de mevcut ortaklarımızla devam etmek mutluluk verici."

"Williams Racing, bu ay içinde aramıza katılacak yeni takım patronumuz James Vowles ve Alex ile Logan'dan oluşan heyecan verici sürücü kadrosuyla 2023'te elinden geleni yapacak."

Albon şunları ekledi: "Takımla bir yıl daha yarışacak olmaktan dolayı gerçekten heyecanlıyım. Araç harika görünüyor ve Silverstone'da piste çıkacak olmak çok güzel."

"Takım hem geçen yıl hem kış boyunca, aracımızdaki çeşitli konuların üstesinden gelmek için çok çalıştı. 2023 için araçtan mümkün olan her şeyi çıkarmaya çalıştık, bu yüzden FW45'in neler yapabileceğini görmek için sabırsızlanıyorum."

"Ayrıca bu yıl takıma yeni partnerler de katılıyor, bu yüzden onları aramızda görmek harika."

Sargeant ise, "Uzun kış döneminin ardından yeni sezon için gerçekten çok heyecanlıyım."

"Çok motiveyim ve gerçekten çok sıkı çalıştığımızı söylemeliyim."

"Araç harika görünüyor ve takımın kış sezonunda harcadığı büyük çabayı ortaya koyuyor. Bu yüzden Bahreyn'e gitmeden önce Silverstone'da piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

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