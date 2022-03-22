Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Albon: "Yarışın bizim için daha zor geçmesini bekliyorduk" Sonraki / Steiner, Bahreyn'deki sonucun "tadını çıkarmak" istiyor
Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Güçlü başlangıcın ardından Alfa Romeo'da yüzler gülüyor

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, takımın sezona yaptığı başlangıçtan memnun olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
, Featured writer
Güçlü başlangıcın ardından Alfa Romeo'da yüzler gülüyor
Haberi dinle

Alfa Romeo, sorunlu bir sezon öncesi test dönemi geçirse de, tempo olarak iyi bir noktada görünüyordu ve Bahreyn GP bunu doğruladı.

Valtteri Bottas, altıncı başladığı yarışı aynı pozisyonda tamamlayıp, takıma yıllar sonra en iyi sonucunu getirirken, Guanyu Zhou da çaylak sezonuna puanla başladı.

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, takımının 2022 yılına yaptığı başlangıçtan gayet memnun olduğunu belirtti.

Vasseur, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Bizim için çok iyi bir sonuç oldu."

"Aslına bakılırsa iki test haftası da da bizim için biraz kaotikti fakat hızın iyi olduğu hissine kapılıyorduk çünkü ne zaman piste çıksak iyi turlar atıyorduk. Sorun şu ki piste o kadar çok çıkamıyorduk! (gülüyor)"

"Yarış hafta sonunun başından itibaren güçlü bir tempomuz vardı. Cuma günü uzun sürüşler gayet iyi gitti, sıralama turları gayet iyi geçti. Elbette gelişebileceğimiz yerler de var. Örneğin ilk tur her iki araç için de felaketti ve bunu düzeltmemiz gerektiği çok açık. Fakat bunun dışında sezona çok iyi başladık. Böyle bir başlangıç şirkettekiler, fabrikadakiler ve pisttekiler için harikadır. Şimdi savaşmaya devam etmeliyiz."

"Diğerlerine odaklanmak istemiyorum, biz ne yaptığımızı biliyoruz. Arka planda ne gibi günlememeler hazırladığımızı biliyoruz ve şu anda iyi bir hisse sahibiz. Diğerleriyle ilgilenmek istemiyorum, sadece kendi çalışanlarımıza odaklanıyorum. İşimize odaklanmalı ve aracı geliştirmeliyiz. Aracı geliştirebileceğimiz alanlar var. Bunlara bakmalıyız."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Alex Albon, Williams FW44, Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Alex Albon, Williams FW44, Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Hafta sonu boyunca bazı hatalar yaptık ve düzeltmemiz gereken yerler var. Fakat takımın yaptığı işten memnunum."

Fakat Vasseur beklentileri kontrol altında tutmaları gerektiğini de biliyor.

"İşimin bir parçası da iyi olduğumuz zaman tüm beklentileri sakin tutup, iyi olmadığımız zaman zorlamak. Bugün 6. ve 10. olduğumuz için şampiyon olmayacağız. Sadece yaptığımız işe ve önümüzdeki birkaç yarışta getireceğimiz güncellemelere odaklanmalıyız. Gelişebileceğimiz birkaç yer var. Bu yüzden tamamen buna odaklanıyoruz.."

Vasseur, Bottas'ın ilk hafta sonunu da övdü.

"Pist üstünde yaptığı şey hakkında konuşmaya gerek bile yok. Fakat motivasyon, liderlik vb. gibi şeyler açısından çok güçlü bir iş yapıyor."

"Hafta sonu boyunca Zhou'ya iyi davranıp, ona güven anlamında destek oldu. Sıralama turlarından sonra, ikinci bölüme kaldığı için onu tebrik etti ve 'İnanılmaz bir sonuç, 10 yıl önce ilk sıralama turlarının ardından altıma s**yordum' diyerek ona destek oldu!"

"Bence bu, Zhou'ya güven verdi. Bu, bir takım çalışmasıdır ve sonunda Valtteri'nin bunu anlayabilmesi çok yardım ediyor." 

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Albon: "Yarışın bizim için daha zor geçmesini bekliyorduk"
Önceki haber

Albon: "Yarışın bizim için daha zor geçmesini bekliyorduk"
Sonraki haber

Steiner, Bahreyn'deki sonucun "tadını çıkarmak" istiyor

Steiner, Bahreyn'deki sonucun "tadını çıkarmak" istiyor
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Albon: "Yarışın bizim için daha zor geçmesini bekliyorduk" Bahreyn GP
Formula 1

Albon: "Yarışın bizim için daha zor geçmesini bekliyorduk"

Tsunoda: "AlphaTauri'nin rakipleri şu anda Williams ve Aston Martin" Bahreyn GP
Formula 1

Tsunoda: "AlphaTauri'nin rakipleri şu anda Williams ve Aston Martin"

Baba Sainz: "Carlos henüz F1-75'te rahat değil" Bahreyn GP
Formula 1

Baba Sainz: "Carlos henüz F1-75'te rahat değil"

Alfa Romeo Daha fazlası
Alfa Romeo
Bottas: "Alfa Romeo ile ilk yarışıma Hamilton'la yan yana başlamak epey havalı" Bahreyn GP
Formula 1

Bottas: "Alfa Romeo ile ilk yarışıma Hamilton'la yan yana başlamak epey havalı"

Bottas ikinci kontrol elektroniğine geçti Bahreyn GP
Formula 1

Bottas ikinci kontrol elektroniğine geçti

Sözleşmesini uzatan Pourchaire, Sauber Akademisi'nde devam edecek
Formula 1

Sözleşmesini uzatan Pourchaire, Sauber Akademisi'nde devam edecek

Son Haberler

Yüksek yere basma gücü sunan kanatlar, Mercedes'i güç konusunda şüphelere sürüklüyor
Formula 1 Formula 1

Yüksek yere basma gücü sunan kanatlar, Mercedes'i güç konusunda şüphelere sürüklüyor

Brundle: "Max, Leclerc'e karşı geçtiğimiz sezona göre daha az agresifti"
Formula 1 Formula 1

Brundle: "Max, Leclerc'e karşı geçtiğimiz sezona göre daha az agresifti"

Steiner, Bahreyn'deki sonucun "tadını çıkarmak" istiyor
Formula 1 Formula 1

Steiner, Bahreyn'deki sonucun "tadını çıkarmak" istiyor

Güçlü başlangıcın ardından Alfa Romeo'da yüzler gülüyor
Formula 1 Formula 1

Güçlü başlangıcın ardından Alfa Romeo'da yüzler gülüyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.