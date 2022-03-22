Güçlü başlangıcın ardından Alfa Romeo'da yüzler gülüyor

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Alfa Romeo, sorunlu bir sezon öncesi test dönemi geçirse de, tempo olarak iyi bir noktada görünüyordu ve Bahreyn GP bunu doğruladı.

Valtteri Bottas, altıncı başladığı yarışı aynı pozisyonda tamamlayıp, takıma yıllar sonra en iyi sonucunu getirirken, Guanyu Zhou da çaylak sezonuna puanla başladı.

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, takımının 2022 yılına yaptığı başlangıçtan gayet memnun olduğunu belirtti.

Vasseur, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Bizim için çok iyi bir sonuç oldu."

"Aslına bakılırsa iki test haftası da da bizim için biraz kaotikti fakat hızın iyi olduğu hissine kapılıyorduk çünkü ne zaman piste çıksak iyi turlar atıyorduk. Sorun şu ki piste o kadar çok çıkamıyorduk! (gülüyor)"

"Yarış hafta sonunun başından itibaren güçlü bir tempomuz vardı. Cuma günü uzun sürüşler gayet iyi gitti, sıralama turları gayet iyi geçti. Elbette gelişebileceğimiz yerler de var. Örneğin ilk tur her iki araç için de felaketti ve bunu düzeltmemiz gerektiği çok açık. Fakat bunun dışında sezona çok iyi başladık. Böyle bir başlangıç şirkettekiler, fabrikadakiler ve pisttekiler için harikadır. Şimdi savaşmaya devam etmeliyiz."

"Diğerlerine odaklanmak istemiyorum, biz ne yaptığımızı biliyoruz. Arka planda ne gibi günlememeler hazırladığımızı biliyoruz ve şu anda iyi bir hisse sahibiz. Diğerleriyle ilgilenmek istemiyorum, sadece kendi çalışanlarımıza odaklanıyorum. İşimize odaklanmalı ve aracı geliştirmeliyiz. Aracı geliştirebileceğimiz alanlar var. Bunlara bakmalıyız."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Alex Albon, Williams FW44, Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Hafta sonu boyunca bazı hatalar yaptık ve düzeltmemiz gereken yerler var. Fakat takımın yaptığı işten memnunum."

Fakat Vasseur beklentileri kontrol altında tutmaları gerektiğini de biliyor.

"İşimin bir parçası da iyi olduğumuz zaman tüm beklentileri sakin tutup, iyi olmadığımız zaman zorlamak. Bugün 6. ve 10. olduğumuz için şampiyon olmayacağız. Sadece yaptığımız işe ve önümüzdeki birkaç yarışta getireceğimiz güncellemelere odaklanmalıyız. Gelişebileceğimiz birkaç yer var. Bu yüzden tamamen buna odaklanıyoruz.."

Vasseur, Bottas'ın ilk hafta sonunu da övdü.

"Pist üstünde yaptığı şey hakkında konuşmaya gerek bile yok. Fakat motivasyon, liderlik vb. gibi şeyler açısından çok güçlü bir iş yapıyor."

"Hafta sonu boyunca Zhou'ya iyi davranıp, ona güven anlamında destek oldu. Sıralama turlarından sonra, ikinci bölüme kaldığı için onu tebrik etti ve 'İnanılmaz bir sonuç, 10 yıl önce ilk sıralama turlarının ardından altıma s**yordum' diyerek ona destek oldu!"

"Bence bu, Zhou'ya güven verdi. Bu, bir takım çalışmasıdır ve sonunda Valtteri'nin bunu anlayabilmesi çok yardım ediyor."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images