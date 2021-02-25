Gucci CEO'su Bizzarri, Ferrari'ye geçeceğini reddetti

Gucci’nin başkanı ve CEO’su Marco Bizzarri’nin Ferrari’ye geçeceği söylentileri artarken, 58 yaşındaki Bizzarri bu iddialara bizzat son verdi.

Bizzarri WWD’ye verdiği demeçte, "Ferrari, benim gibi Maranello yakınlarında doğanlar ve hâlâ orada yaşayanlar için efsanevi bir marka, fakat ben zaten İtalyan efsanesi olan Gucci’nin başındayım, bu yıl yüzüncü yılını kutlayacağız."

"Doğrusu 'Bizzarri Ferrari’nin başında’ gibi haberleri görmek beni gülümsetiyor fakat aynı zamanda da bir yarış pilotu olarak kariyerimi devam ettirmediğim için üzüyor!"

"Gerisi ise sadece dedikodu.’’ dedi.

Ferrari’nin eski CEO’su Louis Camilleri görevini özel nedenlerden dolayı geçtiğimiz aralık ayında ani şekilde bıraktı ve bu görevi geçici olarak başkan John Elkann geçici devraldı.

Elkann'ın ilgi duyduğu isimlerden biri olsan Bizzarri’nin etkileyici bir geçmişi var. 2015’te göreve başladığından beri Gucci’nin gelirlerini üç katına (10 milyar dolar) çıkardı.

Alessandro Michele’i kreatif direktör olarak göreve getirdi ve markanın dünya çapındaki imajını canlandırdı.

Bizzarri, Reggio Eminilia’nın yakınlarındaki Rubiera’da yaşıyor. Burası Ferrari’nin Maranello’daki genel merkezine birkaç kilometre uzaklıkta.

Elkann’ın listesinde olduğu düşünülen başka isimler ise özel giyim sektörünü geçen sene bırakan Valentino’nun eski CEO’su Stefano Sassi ve aydınlatma ve mobilya markası olan Tom Dixon’un şu anki CEO’su Hans Hoegstedt. Hoegstedt İtalyan moda şirketi olan Gruppo Miroglio’dan geliyor.

Agnelli ve Elkann ailelerinin Exor Holding’i Ferrari’nin sahibi konumunda yer alıyor ve bu holding aralık ayında Hermès’ın uluslararası Çin projesi Shang Xia’ya 80 milyon euro yatırım yaparak şirketin çoğunluk hissedarı oldu.

Ferrari, 2020’nin ilk dokuz ayında 2.39 milyar kazanç elde etti. Bu geçen seneyle karşılaştırıldığında %16'lık bir düşüşü işaret ediyor. Bu düşüşte, ilkbahardaki sokağa çıkma yasağı ve COVID-19’un etkisi var.