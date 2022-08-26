Güç ünitesini değiştiren Leclerc, Belçika GP'ye son sıradan başlayacak!
Charles Leclerc, Ferrari'nin bu hafta sonu için yeni bir Formula 1 güç ünitesi kullanmayı tercih etmesinin ardından Belçika Grand Prix'sine gridin en gerisinden başlayacak.
Leclerc şu anda sürücüler şampiyonasında Max Verstappen'in 80 puan ardında yer alıyor fakat Ferrari'nin yeni bir güç ünitesine geçme kararı almasının ardından pazar günü yeni bir zorlukla daha karşı karşıya olacak.
Ferrari, Belçika'daki yüksek hızlı bölümler ve geçiş fırsatlarından ötürü Spa'yı seçti. Burası, Zandvoort ve Monza'ya kıyasla geçişe daha elverişli olabilir.
Bu hamle aynı zamanda Leclerc'in Ferrari'nin yeni hibrit sistemiyle sürüş yapmasına da olanak tanıyacak. Ayrıca yeni bir vites kutusu da kullanacak.
Güç ünitesi değişikliğinin hafta sonunun kalan günlerinde onaylanması bekleniyor. Leclerc, Haziran ayındaki Kanada GP'de yeni güç ünitesine geçmiş ve zaten grid cezası almıştı.
Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz, daha yeni motor sayesinde Spa'da güç ünitesi değiştirmeyecek ve takımın Belçika GP'yi kazanma umutları büyük oranda ona bağlı olacak.
Fakat Leclerc, Spa'da grid cezası alan tek isim olmayabilir çünkü Verstappen'in de grid cezasını burada almayı değerlendirdiği anlaşılıyor.
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