Güç ünitesini değiştiren Bottas, Avusturya GP'ye en geriden başlayacak

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Alfa Romeo, Spielberg'de 2017 ve 2020'de olmak üzere iki kez galibiyete ulaşan Bottas'ın aracında büyük değişiklikleri yaptı. Değişen parçalar; motor, turboşarj, MGU-H, MGU-K ve kontrol elektronikleri.

Bottas tüm parçalarda FIA'nın belirlediği sınıra ulaşmıştı, bu da Fin pilotun ceza alacağı ve otomatik olarak gridin en arkasına düşeceği anlamına geliyor.

Ancak Bottas için iyi bir haber de var; o da sprint yarışında grid cezası uygulanmayacak olması, bu da Alfa Romeo için ilk sekize girmeleri durumunda hasarı azaltma fırsatı sunuyor. Benzer bir süreç geçtiğimiz sezon İtalya GP'sinde de işlemiş, sprint yarışını kazanan Bottas aldığı ceza nedeniyle yarışa son sıradan başlamıştı.

Geçen hafta sonu Britanya GP'sini vites kutusu problemi nedeniyle bırakmak zorunda kalan Bottas böylece arka arkaya iki hafta sonu büyük yara almış oldu.

Mercedes'ten ayrılmasının ardından iyi bir sezon geçiren Bottas şampiyonada sekizinci sırada bulunuyor ve bu yıl Alfa Romeo'nun şimdiye kadar topladığı 51 puanın 46'sına sahip.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, kicks up sparks Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Perşembe günkü FIA basın toplantısında konuşan Bottas, Alfa Romeo'nun sürekli baş gösteren dayanıklılık sorunlarının "hoş olmadığını" ve "takımı gerçekten rahatsız ettiğini" söyledi.

Bottas, "Asla tek sorunla karşı karşıya değiliz, orada burada birkaç şey var ve farklı şeylerle de karşılaşmaya devam ediyoruz. Bu da puan alamamamız anlamına geliyor." dedi.

Parça değişikliğine giden tek isim Bottas değil. McLaren pilotu Lando Norris, yeni bir motor, turboşarj, MGU-H ve MGU-K'e geçti, ancak henüz FIA'nın belirlediği sınır aşılmadığı için ceza almayacak.

Ferrari sürücüsü Charles Leclerc ikinci enerji depolama ünitesine geçerken, diğer Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou'da bu hafta sonu için yeni bir kontrol elektroniğine sahip.