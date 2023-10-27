Güç ünitesi değiştiren Tsunoda grid cezası aldı
Yuki Tsunoda, Meksika'daki ilk antrenman seansının ardından grid cezası aldı.
Yuki Tsunoda, Meksika'daki ilk antrenman seansında aracını, çaylak Isack Hadjar'a bırakmak durumunda kalmıştı.
Fakat seans başladıktan kısa bir süre sonra takımın, araçta güç ünitesi değişikliği yaptığı açıklandı.
Açıklamaya göre Tsunoda'nın aracına yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K ünitesi takıldı. Ayrıca enerji depolama ve kontrol elektroniği ünitesi de değiştirildi.
Bu değişikliklerin ardından Tsunoda, pazar günkü yarışa gridin en gerisinden başlamak zorunda kalacak.
Öte yandan Max Verstappen yeni bir egzoza geçti ancak grid cezası almayacak.
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