Güç ünitesi değiştiren Russell, Singapur GP'ye pit yolundan başlayacak!

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George Russell, sıralama turlarında istediği performansı sergileyememiş ve buna fren sorunları da eklenince ancak 11. olabilmişti.

Q2'de elenen genç sürücü, geçişin zor olduğu pistte zor bir yükselişle karşı karşıyaydı ancak Mercedes sürpriz şekilde Britanyalı sürücünün güç ünitesini de değiştirdi.

Bundan ötürü Russell, bugünkü yarışa pit yolundan başlamak zorunda kalacak. Açıklamaya göre Mercedes, güç ünitesi değişikliğini FIA onayı olmadan yaptı ve kurallar gereği böyle bir durumda pit yolundan başlama cezası uygulanıyor.

Açıklamada, "George Russell'ın tüm güç ünitesi parçaları, FIA teknik delegesinin onayı olmadan değiştirilmiştir ve bu durum 2022 Formula 1 Sportif Yönetmeliğinin 40.3 Maddesine uygun değildir."

"Bu nedenle 63 numaralı aracın 2022 Formula 1 Sportif Yönetmeliği Madde 40.9 b) uyarınca yarışa pit yolundan başlaması gerekmektedir." denildi.