Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Hamilton: "Diğerlerinden daha iyi bir strateji belirleyebiliriz" Sonraki / Singapur GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Formula 1 / Singapur GP Haberler

Güç ünitesi değiştiren Russell, Singapur GP'ye pit yolundan başlayacak!

George Russell, güç ünitesi değişikliği nedeniyle pazar günkü yarışa pit yolundan başlayacak.

Ekleyen:
, Editör
Güç ünitesi değiştiren Russell, Singapur GP'ye pit yolundan başlayacak!
Haberi dinle

George Russell, sıralama turlarında istediği performansı sergileyememiş ve buna fren sorunları da eklenince ancak 11. olabilmişti.

Q2'de elenen genç sürücü, geçişin zor olduğu pistte zor bir yükselişle karşı karşıyaydı ancak Mercedes sürpriz şekilde Britanyalı sürücünün güç ünitesini de değiştirdi.

Bundan ötürü Russell, bugünkü yarışa pit yolundan başlamak zorunda kalacak. Açıklamaya göre Mercedes, güç ünitesi değişikliğini FIA onayı olmadan yaptı ve kurallar gereği böyle bir durumda pit yolundan başlama cezası uygulanıyor.

Açıklamada, "George Russell'ın tüm güç ünitesi parçaları, FIA teknik delegesinin onayı olmadan değiştirilmiştir ve bu durum 2022 Formula 1 Sportif Yönetmeliğinin 40.3 Maddesine uygun değildir."

"Bu nedenle 63 numaralı aracın 2022 Formula 1 Sportif Yönetmeliği Madde 40.9 b) uyarınca yarışa pit yolundan başlaması gerekmektedir." denildi.

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Diğerlerinden daha iyi bir strateji belirleyebiliriz"
Önceki haber

Hamilton: "Diğerlerinden daha iyi bir strateji belirleyebiliriz"
Sonraki haber

Singapur GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Singapur GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Daha fazlası
Ezel Tan
Alonso: "Sorunlar yüzünden 60 puan kaybettik" Singapur GP
Formula 1

Alonso: "Sorunlar yüzünden 60 puan kaybettik"

Vettel: "Stroll'e yakın gitmek lastiklerimi bitirdi" Singapur GP
Formula 1

Vettel: "Stroll'e yakın gitmek lastiklerimi bitirdi"

Leclerc, Perez'in son bölümde farkı açmasına şaşırmış Singapur GP
Formula 1

Leclerc, Perez'in son bölümde farkı açmasına şaşırmış

Son Haberler

Hamilton: "Takımdan özür diliyorum"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Takımdan özür diliyorum"

7. virajda blokaj yaparak bariyerlere giren Lewis Hamilton, hatasından dolayı takımından özür diledi.

Norris: "Böyle bir sonuç elde etmeyi hiç beklemiyorduk"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Böyle bir sonuç elde etmeyi hiç beklemiyorduk"

Singapur yarışını 4. sırada bitiren Lando Norris, kötü geçen cuma gününün ardından böyle iyi bir sonuç beklemediklerini söyledi.

Alonso: "Sorunlar yüzünden 60 puan kaybettik"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Sorunlar yüzünden 60 puan kaybettik"

Fernando Alonso, Singapur GP'de bir başka mekanik sorun nedeniyle yarış dışı kaldığı için hayal kırıklığı yaşıyor.

Vettel: "Stroll'e yakın gitmek lastiklerimi bitirdi"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Stroll'e yakın gitmek lastiklerimi bitirdi"

Sebastian Vettel, yarışın son bölümünde Lance Stroll'e yakın gitmesinden dolayı lastiklerinin büyük oranda bittiğini söylüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.