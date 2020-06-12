Guardian gazetesine göre Schumacher ameliyat olmayacak

Contro Copertina İtalya, yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Michael Schumacher'in yakında başka bir operasyon daha geçireceğini iddia etmişti.

Habere göre ünlü cerrah Philippe Menasche, Schumacher'e kök hücre nakli yapacaktı. Ancak koronavirüs nedeniyle ameliyatın riskli olabileceği düşünülüyordu.

The Guardin gazetesi, ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve koronavirüsle ilgili mevcut durum geçene kadar da böyle bir operasyonun gerçekleşmesinin beklenmediğini duyurdu.

Gazeteci Giles Richard, "Schumacher'in ailesi Perşembe günü ortaya çıkan haberler hakkında yorum yapmayı reddettiler."

"Ancak koronavirüs salgınının olduğu bu dönemde böyle bir operasyon gerçekleştirmeyi düşünmediklerine inanılıyor."

"Ameliyat bir noktada gerçekleşebilir ancak koronavirüse bağlı sağlık riskleri devam ederken bunun yapılmayacağı anlaşılıyor." dedi.