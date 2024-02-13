Gualtieri:"Biz mühendisleri bu yıl iki temel zorluk bekliyordu"

Ferrari, SF-24'ü tanıttığı bu günde güç ünitesi şefi Enrico Gualtieri, tarihin en uzun sezonuna başlamadan önce kendilerini bekleyen iki temel zorluğun olduğunu açıkladı.

Enrico Gualtieri, "Güç ünitesinde mühendisler için 2024'te iki temel zorluk var."

"Birincisi, 2024'ün tarihin en çok yarış yapılacak sezon oluşu. Sonuçta bu, kesinlikle maksimum düzeyde dikkat ve güç ünitesinin pistte nasıl kullanılacağına maksimum düzeyde odaklanmayı gerektirecektir."

"2024'te karşılaşacağımız ikinci zorluk ise, 2026 yeni güç ünitesi için hazırlık yapılacak olmasıdır. 2026 güç ünitesi kesinlikle bu yıl en önemli gelişim aşamasına girmektedir. Dolayısıyla, tüm planların ve planlamanın beklentilere uygun şekilde ilerlediğinden emin olmak için bu konuya giderek daha fazla odaklanmak da önemli olacaktır." dedi.

İtalyan mühendis, tespit ettikleri zayıf noktalar üzerine geçen sezondan itibaren yoğunlaştıklarını söylüyor.

Gualtieri, "Her zaman olduğu gibi, kış boyunca ve hatta kıştan önce, yeni sezon hazırlıklarında ilk odaklandığımız konu bir önceki sezonda zayıf olduğumuz noktalar."

"Bu nedenle aslında geçen yılın ortalarından itibaren 2023'te karşılaştığımız her zayıf nokta üzerinde çalışmaya başladık.

"Geçen sezon bize güç ünitesinin yönetiminde ayrıntıların önemini daha önce hiç olmadığı kadar gösterdi. Bu nedenle, gelecek sezona hazırlanırken bizim için ikinci dikkat noktası, performans açısından dondurulmuş olan tasarımdan başlayarak, aynı zamanda hazırlık, montaj prosedürlerine ve tabii ki pist ortamında ünitenin yönetimine kadar güç ünitesiyle ilgili tüm süreçleri gözden geçirmek oldu." dedi.

Ferrari SF-24 Fotoğraf: Ferrari

"Şimdi bir güç ünitesi grubu olarak açıkçası ilk ve ana hedef, projenin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için güç ünitesinin pistte kullanılacağı her koşulda maksimum performans seviyesini uygulamaktır."

"Gerçekten de hedeflediğimiz şey budur. Açıkçası, aynı sayıda güç ünitesi ve artan yarış sayısı ile bu giderek daha zor hale geliyor. Bu konuda harcamamız gereken çaba her zaman çok, çok yüksek ve her sezon daha da yüksek oluyor."

Ferrari mühendisi, turbo hibrit motorların karmaşıklığından bahsederken kendilerine her anlamda yardımcı olan tedarikçilere de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Gualtieri, "Bu güç ünitelerinin ne kadar sıra dışı olduğunu ve güç ünitesi bileşenlerinin kullanım, hazırlık ve uygulama açısından ne kadar önemli olduğunu çoğu zaman fark etmiyoruz."

"Günümüzde güç ünitelerinin karmaşıklık düzeyi o kadar yüksek ki, işin her bölümünü tek başımıza yapabileceğimizi söylemek kesinlikle mümkün değil."

"Bu güç ünitesi üzerinde çalışırken tedarikçilere ve ortaklarına gerçekten güvenmeliyiz. Çoğuyla bir süredir, hatta bazılarıyla 2014 yılında yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden bu yana çalışıyoruz. Bazıları ise ekibe daha sonra katıldı. Ancak hepimizin güç ünitesinin performansını beklentiler doğrultusunda kullanabilmek için çalıştığımız doğru."

"Bu sadece bir tasarım meselesi değil. Güç ünitesinin tüm yaşam döngüsü ile ilgili bir mesele. Örneğin, veri analizi, fiziksel analiz yoluyla güç ünitesinin ne yaptığını kontrol edebilmek ve bazen de, örneğin ortağımız Shell ile sıvı analiziyle, seanslar ve tüm sezon boyunca motorun durumunu anlayabilmek için olan bir mesele." dedi.