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GT World Challenge yarışçılarından Verstappen’e övgü: “Jenerasyonun en iyisi”
Aston Martin’in tecrübeli pilotu Nicki Thiim, Max Verstappen’in GT World Challenge Europe’taki mücadelesini övdü.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 18 Eki 2026 07:50
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#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Formula 1'in içten yanmalı motor ile elektrik gücünü yarı yarıya bölen 2026 güç ünitesi kurallarına yönelik eleştiriler gündemdeki yerini korurken, GT dünyasından F1'e esprili bir gönderme geldi. Max Verstappen'in Portimão'daki GT World Challenge Europe sezon finalinde mücadele etmesini fırsat bilen Aston Martin sürücüsü Nicki Thiim, Hollandalı pilotun yarış tutkusunu överken mevcut F1 araçlarını hedef aldı.
7 numaralı Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo ile sıralama turlarında 9. sırayı alan Danimarkalı pilot, Verstappen'in varlığından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Burada olması kesinlikle harika bir şey. Onun yarışçı zihniyetini çok seviyorum; eline ne geçerse geçsin sadece piste çıkıp yarışmak istiyor.”
“Muhtemelen o elektrikli şeyleri değil, gerçek bir yarış aracını kullanmak istediği için burada!”
“Sezonun son ayağında aramızda olması çok güzel ve hepimiz için büyük bir kazanç.”
“Birçok gencin bu yarışı büyük bir ilgiyle takip edeceğini düşünüyorum. Sezonu kapatmak için harika bir pistteyiz, şampiyona ikinciliği için mücadele ediyoruz ve önümüzde önemli bir yarış var."
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Padoktaki diğer isimler de Verstappen’in seriye katılmasıyla oluşan ilgiden memnuniyetlerini dile getirdi. BMW fabrika pilotu Jordan Pepper, F1 şampiyonunun katılımını şu sözlerle değerlendirdi: "Max'e büyük saygı duyuyorum.”
“GT dünyasında bizimle yarışmaya gelerek aslında kazanacağı fazladan bir şey yok. Bu durum aynı zamanda bizim serimizin seviyesini de gösteriyor.”
“Bence o, neyin direksiyonuna geçerse geçsin jenerasyonumuzun en iyi pilotu. Bu yıl Nürburgring'de yaptıklarıyla da bunu kanıtladı.”
“Boş bir hafta sonunu GT'ye ayırıp buradaki mücadeleye katılması gerçekten çok havalı. Seri her geçen yıl daha da güçleniyor, tam 'daha iyi olamaz' dediğiniz anda rekabet seviyesi bir kat daha artıyor."
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- Motorsport.com Ekibi
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