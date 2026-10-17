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GT World Challenge 3 saat: Verstappen son bölümde 9. sıraya yükseldi, Rossi’nin takımı yarış dışı

Portimão'daki üç saatlik yarışta ceza nedeniyle geriye düşen 3 numaralı Team Verstappen ekibi, Max Verstappen'in son bölümdeki etkileyici performansıyla yarışı ilk 10 içerisinde tamamladı.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 17 Eki 2026 22:30

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Max Verstappen

GT World Challenge Europe kariyerindeki ilk yarışına çıkan dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen, pilot kadrosundaki zorunlu değişikliklerin ve pitten geçme cezasının damga vurduğu Portimão yarışını 9. sırada noktaladı.

WEC Barselona ayağı nedeniyle Jules Gounon ve Dani Juncadella'nın yokluğunda direksiyona geçen Verstappen, İngiliz takım arkadaşları Ben Barnicoat ve Chris Lulham ile zorlu bir mücadele verdi.

Yarışa 14. sıradan başlayan Ben Barnicoat, ilk 66 dakikalık bölümde harika bir tempo yakalayarak aracı 2. sıraya kadar taşıdı ve pit stop öncesinde üst sıralara tırmanmayı başardı.

İkinci bölümde aracı devralan Chris Lulham piste 8. sırada döndü. Ancak seansın sonlarına doğru 11 numaralı Mercedes ile temas yaşayan Lulham’a verilen pitten geçme cezası, takımı 16. sıraya kadar geriletti.

Yarışın bitimine 45 dakika kala son bölüm için direksiyona geçen Max Verstappen, pitten 24. sırada ayrıldı. İlk 20 içerisine girmeyi başaran Hollandalı pilotun yükselişi, Valentino Rossi’nin 46 numaralı BMW'sinin kaza yapıp çakıl havuzuna sürüklenmesiyle devreye giren güvenlik aracı nedeniyle sekteye uğradı.

Güvenlik aracının pistten çıkmasıyla bitime 23 dakika kala 19. sıradaki Verstappen, damalı bayrağa kadar geçen sürede rakiplerini birer birer geçerek 3 numaralı Mercedes'i 9. sıraya kadar taşıdı ve ilk yarışında ilk 10 finişi elde etti.

Portimão'daki üç saatlik yarışın galibi, Fabian Schiller'in direksiyonundaki 17 numaralı Mercedes-AMG Team GetSpeed oldu. Podyumun ikinci sırasını 80 numaralı Lionspeed GP Porsche, üçüncü sırasını ise 2 numaralı Boutsen VDS Porsche elde etti. İlk beşi 71 numaralı Selected Car Racing Ferrari ile 30 numaralı Team WRT BMW tamamladı.

Yarışta ilk onu oluşturan diğer ekipler ise sırasıyla 6. sıradaki 59 numaralı McLaren, 7. sıradaki 998 numaralı BMW, 8. sıradaki 6 numaralı Mercedes, 9. sıradaki Team Verstappen Mercedes ve 10. sıradaki 50 numaralı Ferrari oldu.

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- Motorsport.com Ekibi

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