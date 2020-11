Analiz: Grosjean'ın kazasıyla ilgili fotoğraflardan neler öğrendik?

Fransız pilotun ikiye ayrılan Haas aracının monokok bölümünün bariyerleri aşıp alevler arasında kalmasına rağmen aracından kendi başına çıkması, birçok kişi tarafından haklı olarak mucize olarak görüldü.

Kazada Grosjean'ın bilincini kaybetmemesi gibi bazı şanslı etmenler olsa da, onun bu kazada hayatta kalması aslında yoğun bilimsel çalışmalar sonrası belirlenen F1'deki güvenlik protokolleri sayesinde oldu.

F1 ve FIA, Bahreyn'de yaşanan kazayı ve kazayla ilgili tüm etmenleri derinlemesine inceleyecek. Kazayla ilgili tüm video görüntüleri, fotoğraflar ve fiziksel kanıtlar muhtemelen aylar sürecek incelemede kullanılacak ve ardından kazayla alakalı rapor hazırlanacak.

Örnek vermek gerekirse, Haas şimdiden Grosjean'ın aracının yaşam hücresine FIA incelemesini tamamlayana kadar dokunmayacağını açıkladı.

Takım patronu Gunther Steiner, "Yaşam hücresini burada bırakıyoruz çünkü şu anda ona dokunmak istemiyoruz. Öncelikle onunla alakalı insanların neler yapmak istediğini görmeliyiz."

"Acelemiz yok çünkü o araçtan artık kullanılabilecek bir şey kalmadı. Şu anda onu öylece bırakacağız ve gelecek hafta sonu için yeni bir araç hazırlamaya başlayacağız." dedi.

Kazada neler olduğuna dair soru işaretlerinin cevaplanmasına daha uzun zaman var ancak kazaya ve sonrasına ait fotoğraflar, Grosjean'ın hayatta kalmasına yardımcı olan şeyler hakkında bazı işaretler verdi:

Kaza yapısı

Aracın ön tarafı bariyerlerin içerisine girdiğinde burun ve kaza yapısının birbirlerinden olması gerektiği gibi ayrıldığı görülüyor.

Monokokun kaldırıldığı esnada çekilen haberin ana fotoğrafında yan koruma barlarının büyük yük altında nasıl kırıklığını görüyorsunuz. Monokokun yanında yer alan yan kaza barları tam olarak bunun için, yani darbe esnasında enerjiyi azaltması için araca ekleniyor.

Grosjean kazayı 221 km/s hızda yaptı ve bariyerlere vurduğunda 746 kg'lık araç 50 G kuvvetten daha fazlasına maruz kaldı. Bu, çok fazla enerjinin absorbe edilmesi gerektiği manasına geliyor.

The remains of the car of Romain Grosjean, Haas VF-20 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Kaza esnasındaki endişeyle birlikte pek fark edilmese de, kazanın şiddetine rağmen yaşam hücresi büyük ölçüde tek parça kalmayı başardı. Buna rağmen şasi üstünde, halo'nun öncesinde kırmızı ok ile gösterilen bölümde bir açılma olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Halo ve takla barı

Şasi bariyerlerin içerisinden geçerken halo alt ve üst bariyerler arasında bir boşluk açtı ve böylece Grosjean'ın kafası korunmuş oldu.

Takla barı bölgesi ise şasinin daha ileriye gitmesini durdurmuş oldu. Fotoğrafa detaylı bir şekilde bakıldığında takla barının ön tarafın aksine pist tarafında kaldığı görülüyor. Bariyerin üst parçasında oluşan ters V şeklinin takla barı nedeniyle olduğu düşünülüyor.

Araç bariyerlerden çıkarıldığında, takla barının aldığı hasar daha net bir şekilde ortaya çıktı ve aracın bu bölgesinin maruz kaldığı ciddi güç daha iyi anlaşıldı. Takla barının ön kısmı hasar alsa da, sorunsuz bir şekilde görevini yaptığı görülüyor.

The remains of the car of Romain Grosjean, Haas VF-20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Bariyerlerden tamamen çıkarıldığında, yaşam hücresinin ne hale geldiği daha çok göz önüne serildi. Aşağıdaki resimde kırmızı ok ile gösterilen bölümler, monokokun hasar alan yerlerini daha iyi gösteriyor.

The remains of the car of Romain Grosjean, Haas VF-20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Halo, bariyere vurduğu an çok büyük güce maruz kalsa da büyük ölçüde pozisyonunu korumayı başarmış. Ancak halo bölgesindeki hasarlar, kazanın gerçekten ne kadar şiddetli olduğunu bir kez daha anlamamızı sağlıyor. Şaside olan açılmalar dışında halo üzerinde de açılmalar bulunuyor ancak bu bölümün kaplama olduğunu, böylesi bir kazada o tür hasarın normal olduğunu söylemek lazım.

Marshals remove the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Motor

Kazayı dramatik kılan şeylerden birisi de aracın anında ikiye ayrılmasıydı. Yaşam hücresi bariyerlerin içerisinde doğru girerken motor bölümü bariyerlerin pist tarafında kaldı.

Ferrari F60 chassis, fuel tank and KERS battery (bottom) Photo by: Giorgio Piola

Aracın arka tarafını şasiye bağlayan 6 çubuk (civata) bulunuyor. Kazada aracın maruz kaldığı yüksek gücün ardından bu çubukların kırıldığı, bu yüzden motor tarafının koparak bariyerlerin arkasında kaldığı düşünülüyor.

Marshals remove the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Motor tarafı arkada kalmasına rağmen ön tarafta yangın çıkması soru işaretlerine neden olmuştu.

Yangın büyük olasılıkla ya yakıt deposunun kendisinin kırılmasından ya da çarpma sırasında yakıt borularının parçalanmasından kaynaklandı.

Ve arabadaki tüm yakıt yangında patlamamış olsa bile, görevliler arabayı kurtarma aracına koyarken bu görüntüde yakıt torbası hem boş hem de ezilmiş gibi görünüyor (yukarıda). Ayrıca yakıt deposu üzerindeki bir kapak da çıkmış gibi görünüyor.