Grosjean'ın kazası sonrası tüm pilotlar şok içinde!

Vettel: “Bilmiyorum, fotoğraflara pek bakmadım çünkü istemiyordum, ama önemli olan araçtan çıkabilmiş olması; doğrusu nasıl çıktı bilmiyorum, ama tabii ki bariyerlerin öyle bir sorun yaşamaması gerekiyordu."

"O yüzden araçların eskiden olduğundan daha güvenli olması iyi bir şey, ama bariyerlerin sorun yaşamaması ve aracın o şekilde alev almaması gerekiyor, o şekilde alev almaması için birçok önlem var o yüzden orada ne oldu bilmiyorum. Bu aşamada bir şey demek zor ama önemli olan çıkabilmiş olması.”

Russell: “İnanılmaz, Halo orada olmasaydı tamamen farklı bir sonuç olacağına eminim. Ve her şeye rağmen oradan yürüyerek çıkması inanılmazdı. Son birkaç yılda güvenlik çok ilerledi o yüzden sadece minnettar olabiliriz.”

Leclerc: “Aslında olayı aynamda gördüm, canlı gördüm ve doğrudan telsizimi açtım; telsiz mesajlarımı dinlerseniz çok endişeli olduğumu göreceksiniz ve tabii ki sadece Romain’in iyi olduğuna dair iyi haberleri duymak istedim."

"Devamında 9. viraja girerken henüz haber alamamıştım ve alevleri de görüyordum o yüzden çok endişelenmeye başladım, ama en azından iyi olduğunu düşünüyorum fakat ne ne kadar iyi olduğunu bilmiyorum diyebiliriz, iyi olan şey araçtan çıkabilmiş olması. İnanılmaz."

"Kazayı görürseniz, ben de araçtan çıktığına inanmakta zorlandım; o yüzden araçlardaki güvenliği yapanları tebrik ediyorum.”

Gasly: “Doğrusu, çok kötüydü. İlk başta ne olduğunu bilmiyorum ve fotoğrafları gördüğümde şok oldum çünkü benim jenerasyonumda daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Geçmişte galiba daha sık oluyordu ama çok korkunçtu."

"Sonrasında Romain’in araçtan çıktığını gördüğümde, onun dışarı çıkmasını gördüğüme gerçekten çok sevindim. Sadece korkunç, bir Formula 1 aracının öyle parçalanabileceğini hiç bilmiyordum, özellikle bariyerlerin içinden geçerken.

"Halo, özellikle bu durumda işe yaradığını gösterdi. Kırmızı bayraklar sırasında mesaj yoluyla ona sadece iyi bir şekilde toparlanabilmesi dileğimi ilettim ve bence en önemlisi onun iyi olması, galiba birkaç eziği var, bir şey söylemek istemiyorum ama gerçekten görmesi korkunç bir şeydi.”