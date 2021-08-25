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Grosjean’ın IndyCar'daki başarısı, eski takım patronu Steiner'ı "çok mutlu ediyor"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Gunther Steiner, eski Haas F1 pilotu Romain Grosjean’ın IndyCar’daki ilk sezonunda oldukça iyi performans gösterdiğini görmekten “çok mutlu olduğunu” söyledi.

Grosjean’ın IndyCar'daki başarısı, eski takım patronu Steiner'ı "çok mutlu ediyor"

Grosjean, Haas’ın F1’e katıldığı 2016 senesinden itibaren Amerikalı ekiple 5 sezon yarıştı ve geçtiğimiz sezonun sonunda ayrılarak yerini çaylak pilotlara bıraktı.

Ardından Grosjean, 2021 için IndyCar takımı Dale Coyne Racing’le anlaştı ve sezonun parlayan yıldızı oldu. Fransız pilot, şimdiye kadar seride bir pole pozisyonu ve 2 kez ikincilik kazandı.

Grosjean, bu sezonun başında 3 oval yarışa katılamamasına rağmen şu anda IndyCar’ın ‘Yılın En İyi Çaylağı’ ödülü için Scott McLaughlin’den sadece 23 puan geride bulunuyor. 

Haas F1 takım patronu Steiner ile Grosjean’ın takımda geçirdiği zaman boyunca yakın ve dürüst bir ilişkileri vardı. Steiner, düzenli olarak iletişim kurmasalar da birkaç ay önce konuştuklarını ve eski pilotunun iyi performans gösterdiğini görmekten memnun olduğunu söyledi.

Autosport’a verdiği demeçte Steiner, “Onun adına çok mutluyum.”

“Geçtiğimiz sene onun için çok zordu. [Bahreyn’deki] olaydan bahsetmeyeceğim. Geçen seneki aracımızın durumu açıktı, nerede olduğumuzu biliyorsunuz. Onun için zor bir seneydi. 

“Geri dönüp yapmak istediği şeyi yapabilmesi çok güzel. Çünkü kesinlikle insanları şaşırtıyor, üç büyük takımdan birinde değil ki bu durumu zor hale getiriyor ama iyi bir fırsat olduğunda bunu kullanmak için orada olduğunu gösteriyor.”

“Kesinlikle onu yeterince iyi tanıyorum, bundan çok motive olacaktır. Çünkü o, kazandığı sonuçlar için yaşıyor. Onun yaptığı şey bu.”

“Bu yüzden onun için çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

#01 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Renger van der Zande, Kevin Magnussen

#01 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Renger van der Zande, Kevin Magnussen

Photo by: Bill Gulker

Grosjean’ın uzun süreli takım arkadaşı Kevin Magnussen de geçen senenin sonunda Haas’la yollarını ayırmıştı ve IMSA SportsCar Şampiyonasında Chip Ganassi Racing’e katılmıştı.

Magnussen, Detroit’te serideki ilk galibiyetini kazanmış ve ardından hanesine iki podyum daha yazdırmıştı. Ayrıca Road America’da Arrow McLaren SP ile IndyCar’da bir yarışa katılmıştı.

Steiner, “Kevin bir yarış kazandı ve bu Kevin’in yapmak istediği şeydi. Sonunda yeniden bir yarış kazandı, bunu başardı.”

“Birlikte geçirdiğimiz yıllarda, birbirimize saygı duymayı öğrendik. Bu yüzden, arkadaşlarınız başarılı olduğunda her zaman mutlu olursunuz.”

“Onlar başarılı olduğunda ben hep mutlu olurum. Bu nedenle, bu çok iyi.” dedi.

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