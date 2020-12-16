Grosjean'ın ameliyatı başarılı geçti

Bahreyn GP'de geçirdiği büyük kazada ölümden dönen Romain Grosjean'ın ellerinin arka kısmındaki yanıkların tedavisi devam ediyor.

Fransız pilot, dün RTL'ye yaptığı açıklamada sol baş parmağındaki bağın koptuğunu ve bu yüzden ameliyat olmasının gerektiğini belirtmişti.

Grosjean dün itibariyle ameliyat edildi ve sosyal medyadan yaptığı açıklamada ameliyatta her şeyin "iyi gitiğini" belirtti.

Grosjean'ın yaklaşık 1 ila 1.5 ay boyunca baş parmağını hareket ettirmemesi gerekecek.

Bununla birlikte yanıkları için -vücudunun herhangi bir yerinden elinin üst kısmına- deri nakli yapılmasına gerek kalmadı.

Elindeki yanıkların tamamen iyileşmesinin yaklaşık üç ila dört süreceği tahmin ediliyor.