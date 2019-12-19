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Formula 1 / Son dakika

Grosjean, zorlu yıllara rağmen F1 kariyerinden memnun

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Grosjean, zorlu yıllara rağmen F1 kariyerinden memnun
Ekleyen:
, Editör
19 Ara 2019 07:33

Romain Grosjean, F1'de yarıştığı ilk yılından bu yana sık sık eleştiri alsa da kariyerinden memnun olduğunu söyledi.

Romain Grosjean, 2012 yılında Lotus ile Formula 1'de tam zamanlı olarak yarışmaya başladı ve 2016 yılından bu yana da Haas için yarışıyor.

Bu süreçte Grosjean, güçlü performanslar göstermesine rağmen pek çok kez kaza yaptı ve karıştığı kazalarla gündem oldu.

Son 10 yıllık süreçteki anıları sorulduğunda Grosjean, Formula 1 dünyasıyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

Son 10 yılda hatırladığı en güzel şeyin ne olduğu sorusuna, "Güvenlik açısından kaydedilen ilerleme en önemlisiydi. Bunu söylerken öncelikle sanal güvenlik aracı ve Halo'nun spora gelişinden bahsediyorum. Pilotların başlarını korumanın, özellikle kendi açımdan uzun zamandır bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bu konudaki ilerleme mutluluk verici. Ayrıca, tarihteki en hızlı araçlara sahip olduğumuza da sevindim. Bu da bir başka güzel şeydi."

"Kötü şeylere gelirsek... Jules Bianchi ve Antoine Hubert'in hayatını kaybetmesiydi. Sporumuzun ne kadar acımasız olabileceğini bize tekrar hatırlattı. Diğer sorunlara bakarsak, bence takımların kendine has baskınlığı spor içerisindeki mücadeleyi azalttı. Kimseyi parmağımla işaret etmek istemiyorum. Ama evet, Mercedes'ten bahsediyorum."

"Bu 10 yıllık sürece bakarsam, kendi açımdan 10 podyum kazandım. Bu on yıl, kariyerimde ve kişisel hayatımda belirleyici bir role sahip oldu. Gelecekte ne olursa olsun, bu on yıllık dönem pek çok anlamda hayatımdaki en ilginç dönem olarak kalacak."

"Yine dijital olarak bakarsak Formula 1, Liberty Media sayesinde, sosyal ağlardaki donukluğunu ortadan kaldırdı ve taraftarlarla daha iç içe oldu. Şimdi eğlence üzerinde çalışmalıyız."

"Gelecek 10 yıla bakarsam, bence güç dengesini değiştirmeli ve sürücülere zafer için savaşabilmeleri adına daha fazla fırsat vermeliyiz. Bu en iyi araçlara sahip olmayan sürücüler ve keyifli bir yarış izlemek isteyen taraflar için gerekli olan bir şey. Hockenheim'daki yarış bu açıdan taze bir nefes oldu." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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