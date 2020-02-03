Grosjean, yeni Haas aracından umutlu

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
149 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
177 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
233 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
247 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
261 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
268 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
282 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
296 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Grosjean, yeni Haas aracından umutlu

paylaşım
yorumlar
Grosjean, yeni Haas aracından umutlu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Şub 2020 15:15

Fransız sürücü, geçen yılki araçta pek çok zorluk yaşamasının ardından yeni aracın potansiyelini keşfetmek için sabırsızlandığını söyledi.

Haas, geçen yıl kış testlerine iyi başlamasına ve Avustralya'da güçlü bir performans göstermesine rağmen ilerleyen yarışlarda geriye düştü ve sezonu Williams'ın önünde dokuzuncu sırada bitirebildi.

Amerikalı ekip, Barcelona'ya getirdiği güncelleme paketinin yanlış yönde atılmış bir adım olduğunu fark etti, ancak bunu fark etmeleri çok uzun sürdü.

Uzun süredir 2020 aracı üzerinde çalışan Haas'ın bu sene nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor.

Ancak Grosjean, takımın başarılı olacağından emin.

"Temel konulara odaklanacağız ve gerçekten araçta olabildiğince hızlı şekilde ilerlemeye çalışacağız."

"Amacımız bu altı günlük test boyunca rüzgar tünelinde ve kışın simülasyonlarda kaydedilen ilerlemeyi görmek ümidiyle mümkün olduğunca sürüş yapmak."

“Korelasyon problemlerinin nereden kaynaklandığını anlamaya çalışıyoruz. Neyi diğerlerinden farklı yaptığımızı anlamaya çalışıyoruz, etraftaki konseptlere bakıyoruz."

"Barcelona'da ilk birkaç turun ardından, araçta olup biten her şeyi ölçeceğiz ve rüzgar tüneli ile uyumlu olup olmadığını görmeye çalışacağız."

"Hedeflerimiz büyük ölçüde aracın nasıl performans göstereceğine bağlı olacak. Gridin ortasında mücadele etmek ve bu grubun en iyisi olmak için savaşmaya çalışacağız."

Grosjean, geçen yılki aracı sürmenin çok zor olduğunu ve aracı kullanabildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

"Sürüş açısından gerçekten çok zor bir araçtı. Sanırım geçmişe kıyasla çok geliştim, çünkü geçmişte olsa onu sürmeyi başaramazdım."

"Bu güncellemeleri Barcelona'ya getirdiğimiz zaman onları test ettim ve hemen bir sorun olduğunu ve çalışmadığını söyledim"

"Paul Ricard'daki sıralama turlarından sonra takıma lastiklere odaklanmayı bırakmamız gerektiğini söyledim çünkü sorun bu değildi. Araçta başka bir sorun vardı."

"O noktadan sonra çalışmalar daha fazla incelendi ve gerçek bir problemimiz olduğunu fark ettik."

"Rüzgar tüneli ile pist üstü simülasyonu arasındaki bir korelasyon sorunuydu."

"Barcelona'daki güncellemenin işe yaramadığını söylemeseydim, aynı yönde devam edeceklerdi ve bu yıl da iyi olmayacaklardı. Bu kesinlikle olumlu bir noktaydı."

Sonraki haber
Zandvoort, Şubat ayı sonuna kadar tamamen hazır olacak

Önceki haber

Zandvoort, Şubat ayı sonuna kadar tamamen hazır olacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Romain Grosjean Şimdi al
Takımlar Haas F1 Team
Editör Basile Davoine

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "F1 politikası, zayıf olduğumuz konulardan birisi"

3s
2
Formula 1

Red Bull, Vettel ve Alonso seçeneklerini reddediyor

3
Formula 1

Aitken, Renault'daki görevinden ayrıldı

4
Formula 1

Mallya, Stroll’ün Aston Martin’le anlaşmasından memnun

2s
5
IndyCar

Honda, Alonso-Andretti anlaşmasını veto etti!

Son Videolar

Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:36
Formula 1

Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari, 2020 aracını ilk kez çalıştırdı! - 30 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:17
Formula 1

Ferrari, 2020 aracını ilk kez çalıştırdı! - 30 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri

Alonso: 07:26
Formula 1

Alonso: "Hamilton'ın zayıf yönleri var'' - 29 Ocak Çarşamba F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari, 2020'de eskisi kadar güçlü olmayacak - 28 Ocak Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:53
Formula 1

Ferrari, 2020'de eskisi kadar güçlü olmayacak - 28 Ocak Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

Motor sporları dünyası Kobe Bryant'ı unutmadı - 27 Ocak Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:34
Formula 1

Motor sporları dünyası Kobe Bryant'ı unutmadı - 27 Ocak Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Grosjean, yeni Haas aracından umutlu
F1

Grosjean, yeni Haas aracından umutlu

Zandvoort, Şubat ayı sonuna kadar tamamen hazır olacak
F1

Zandvoort, Şubat ayı sonuna kadar tamamen hazır olacak

Mallya, Stroll’ün Aston Martin’le anlaşmasından memnun
F1

Mallya, Stroll’ün Aston Martin’le anlaşmasından memnun

Binotto: "F1 politikası, zayıf olduğumuz konulardan birisi"
F1

Binotto: "F1 politikası, zayıf olduğumuz konulardan birisi"

Aitken, Renault'daki görevinden ayrıldı
F1

Aitken, Renault'daki görevinden ayrıldı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.