Grosjean, yeni Haas aracından umutlu

Haas, geçen yıl kış testlerine iyi başlamasına ve Avustralya'da güçlü bir performans göstermesine rağmen ilerleyen yarışlarda geriye düştü ve sezonu Williams'ın önünde dokuzuncu sırada bitirebildi.

Amerikalı ekip, Barcelona'ya getirdiği güncelleme paketinin yanlış yönde atılmış bir adım olduğunu fark etti, ancak bunu fark etmeleri çok uzun sürdü.

Uzun süredir 2020 aracı üzerinde çalışan Haas'ın bu sene nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor.

Ancak Grosjean, takımın başarılı olacağından emin.

"Temel konulara odaklanacağız ve gerçekten araçta olabildiğince hızlı şekilde ilerlemeye çalışacağız."

"Amacımız bu altı günlük test boyunca rüzgar tünelinde ve kışın simülasyonlarda kaydedilen ilerlemeyi görmek ümidiyle mümkün olduğunca sürüş yapmak."

“Korelasyon problemlerinin nereden kaynaklandığını anlamaya çalışıyoruz. Neyi diğerlerinden farklı yaptığımızı anlamaya çalışıyoruz, etraftaki konseptlere bakıyoruz."

"Barcelona'da ilk birkaç turun ardından, araçta olup biten her şeyi ölçeceğiz ve rüzgar tüneli ile uyumlu olup olmadığını görmeye çalışacağız."

"Hedeflerimiz büyük ölçüde aracın nasıl performans göstereceğine bağlı olacak. Gridin ortasında mücadele etmek ve bu grubun en iyisi olmak için savaşmaya çalışacağız."

Grosjean, geçen yılki aracı sürmenin çok zor olduğunu ve aracı kullanabildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

"Sürüş açısından gerçekten çok zor bir araçtı. Sanırım geçmişe kıyasla çok geliştim, çünkü geçmişte olsa onu sürmeyi başaramazdım."

"Bu güncellemeleri Barcelona'ya getirdiğimiz zaman onları test ettim ve hemen bir sorun olduğunu ve çalışmadığını söyledim"

"Paul Ricard'daki sıralama turlarından sonra takıma lastiklere odaklanmayı bırakmamız gerektiğini söyledim çünkü sorun bu değildi. Araçta başka bir sorun vardı."

"O noktadan sonra çalışmalar daha fazla incelendi ve gerçek bir problemimiz olduğunu fark ettik."

"Rüzgar tüneli ile pist üstü simülasyonu arasındaki bir korelasyon sorunuydu."

"Barcelona'daki güncellemenin işe yaramadığını söylemeseydim, aynı yönde devam edeceklerdi ve bu yıl da iyi olmayacaklardı. Bu kesinlikle olumlu bir noktaydı."