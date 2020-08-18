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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Yarışta hiçbir şey yolunda gitmedi"

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Grosjean: "Yarışta hiçbir şey yolunda gitmedi"
Ekleyen:
, Editör
18 Ağu 2020 05:36

Romain Grosjean, Haas'ın puansız kapattığı yarışın ardından pazar günü kendileri için yolunda giden hiçbir şey olmadığını söyledi.

Haas pilotlarının kağıt üzerinde puan için en büyük şansı Barcelona gibi görünüyordu ve cuma günü iyi de göründüler.

Ancak cumartesi günü her şey tersine döndü ve her iki pilot da sıralama turlarının ilk bölümünde elendikleri gibi, yarışta puan savaşı da veremediler.

Grosjean, sonuncu olduğu yarışın ardından şöyle dedi: “İlk turdan son tura kadar hiçbir şey yolunda gitmedi. Araç cuma gününden tamamen farklıydı."

"Ne olduğunu anlayamıyorum. Çünkü cuma günü hem uzun hem de kısa sürüşlerde çok hızlıydık, her şey kontrolümüz altında görünüyordu."

"O zaman neden her şeyin bu kadar iyi olduğunu ve şimdi her şeyin böylesine kötü olduğunu açıklayamıyorum. Bugün bana uyan hiçbir şey yoktu. Gerçekten zordu."

Kevin Magnussen ise şunları ekledi: "Elimizden gelen her şeyi yaptık, ancak hız farkı çok büyüktü."

"İyi bir başlangıç ​​yaptım, tek pit stop ile bir strateji uyguladım, gerektiğinde bazı sürücüleri geride bıraktım, optimum dengeyi yakaladım, takımla etkileşim kurdum."

"Başarılı bir yarış umuyordum ama sonuç harika değildi. Muhtemelen hız eksikliğinden kaynaklanıyor. Çünkü bunun dışında, elimizden gelenin en iyisini yaptık. "

 
 
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Editör Kemal Şengül

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