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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Yarışmaya hazırım"

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Grosjean: "Yarışmaya hazırım"
Ekleyen:
, Editör
12 Mar 2020 14:13

Romain Grosjean, 2020 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya GP için kendisini hazır hissettiğini söyledi.

Haas geçen yıl Melbourne'de iyi bir performans gösterse de sezon ilerledikçe sorunlarla boğuşmuş ve ikinci yarıda neredeyse hiç puan alamamıştı.

Melbourne öncesi konuşan Romain Grosjean hem kendisinin hem de Haas'ın yarışmak için hazır olduğunu söyledi.

Fransız pilot, "Melbourne'ü hep sevdim, buraya geldiğim için mutluyum. Bu yıl, sezonun ilk yarışı olağandışı koşullarda gerçekleşiyor. Ama yarışa hazırım ve şimdi aracı sürebilirim."

"Bence testlerde her şey yolunda gitti, ancak sezon öncesi testlerinden sonuç çıkarmak zordur. Tahmin yaparken her zaman dikkatli olmalıyız. Geçen yıl Melbourne'da hızlıydık, ama sonra her şey ters gitti. Yarışmaya hazırız ve her şeye açığız. Çocuklar iyi bir iş çıkardı ve temelde iyi bir aracımız var. Şimdi bunu geliştirmeye çalışmalıyız."

"Geçen yıl pek çok sorunumuz vardı ama şimdi geçen yıl olanları daha iyi anlıyoruz. Sıralama ve yarış simülasyonuna baktığımızda, yeni araç daha dengeli hale gelmiş durumda."

"Henüz bir şey söylemek istemiyorum, ancak durum bu. Kesin sonuç için birkaç yarış bekleyelim. Farklı pistlerde ve farklı koşullarda çalışacağımız zaman neler olacağını göreceğiz."

"Nerede olduğumuza dair bir tahminim var ancak gridin ortasında, yakın bir mücadelenin bizi beklediğini de biliyoruz. Farklar her zamankinden daha az olacak. Sıralama turlarında sıradan bir rüzgar bile son bölüme kalıp kalmamanızı etkileyebilir. Gerçekten ilginç olacak." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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