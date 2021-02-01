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Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Yarışlara dönmeye hazırım"

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Grosjean: "Yarışlara dönmeye hazırım"
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, Editör

Romain Grosjean, IndyCar hakkında herhangi bir şey açıklamak için erken olduğunu söylese de yarışlara dönmek için hazır olduğunu söyledi.

Romain Grosjean, Haas ile geçirdiği beş yıllık sürenin ardından Formula 1'e veda etti ve yeni sezonda ne yapacağı belirsizliğini koruyor.

Fransız sürücü, Sakhir GP'de geçirdiği büyük kazanın ardından toparlanma sürecine devam ediyor ve yanık oluşan elleri yavaş yavaş iyileşiyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan IndyCar takımlarından Dale Coyne, 2021'de Grosjean'la yarışmaktan büyük keyif alacaklarını ve bunu istediklerini söylemişti.

Fransız RMC'ye konuşan 34 yaşındaki pilot şöyle dedi: “Ellerimin neredeyse düzeldiğine karar verdiğim zaman onlara dair fotoğraflar yayınladım."

"O kadar da eğlenceli olmayan zamanlar yaşadım ve anatomimin görmek istemediğim kısımlarını gördüm. Yine de iyileşiyorum."

"Hâlâ acı çekiyorum ve bu yara izlerinden bazılarını saklayacağım, ancak yaşadığım tüm bu şeylerden sonra bunlarla ilgili şikayet edemem."

"IndyCar söylentilerine gelirsek, bu konuda bir şey söylemek için henüz çok erken, ama kesin olan şey, kendimi yeniden yarışmaya başlamak için hazır hissettiğim."

"Beni pek çok proje cezbediyor. Mesela LeMans, Amerika'daki yarışlar ve Paris-Dakar gibi."

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Editör Kemal Şengül

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