Grosjean yarışa pit yolundan başlayacak
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Romain Grosjean, Haas'ın Kapalı Park kurallarını ihlal etmesinin ardından yarışa pit yolundan başlayacak.
Romain Grosjean, ERS sorunu yüzünden zaten sıralama turlarında zaman turu kaydedememişti ve yarışa son sıradan başlayacaktı.
Fakat Grosjean, dün sıralama turlarında piste çıktığı için FIA kuralları gereği Kapalı Park kurallarına tabiydi.
Buna rağmen Haas, araç üzerinde çalışmaya devam etti ve durum böyle olunca, FIA tarafından inceleme altına alındılar.
FIA, takım temsilcileriyle yaptığı görüşmeler ve gerçekleştirdiği incelemelerin ardından "Kapalı park kuralları altındayken araç üzerinde çalışma yapılması" sebebiyle Grosjean'a pit yolundan başlama cezası verdi.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Grosjean yarışa pit yolundan başlayacak
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