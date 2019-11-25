Grosjean: “Yapılabilecek en iyi şey yeni sezona hazırlanmak”

Haas, bitime bir yarış kala takımlar şampiyonasını dokuzuncu sırada götürüyor ve sürpriz olmadığı takdirde sezonu böyle bitirecek.

Bu yıl istediği sonuçları almakta zorlanan ve kariyerinin en kötü sezonlarından birisini geçiren Grosjean, artık gelecek yola odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Grosjean, “Çalışmaya devam ediyorum, ancak dediğim gibi bu gerçekten çok zor bir durum. Hepimiz yarışçıyız, mücadeleyi seviyoruz ve olabildiğince iyi performans göstermek istiyoruz, ancak sorunlar durumu karıştırıyor.”

“Bütün bunlar takımdaki atmosferi etkiliyor. Her zaman bir şeyler yapabilirsin, ama biz de insanız, endişeliyiz, çünkü rekabetçi olmak istiyoruz.”

“Mercedes zor bir hafta sonu geçireceğini söylüyor ve sonunda yarışı kazanıyorlar. Her gün bazı zorluklar yaşıyoruz, bu yüzden hafta sonları çok uzun sürüyor. Bence şimdi en iyi şey gelecek sezon için hazırlık yapmak. 2020'de her şeyin daha iyi olacağını biliyoruz. ” dedi.

Haas F1 uzun süredir aracını anlayamadı ancak Grosjean en başından itibaren güncellemelerde hatalar yapıldığını söyledi.

Fransız pilota göre, bu sebeple birkaç ay kaybedildi.

Grosjean, “Barcelona'daki ilk günün ardından yeni parçalar hakkında düşündüğüm her şeyi söyledim ve o zamandan beri fikrimi hiç değiştirmedim. Bunu anlamamız çok zaman aldı ve Steiner'ın sürücülerinin haklılığını fark etmesine sevindim. Bir noktada ikimiz de aynı sonuca vardık, ancak bu konuda üç-dört ay kaybettik.”

“Çalışmalarımızda hataların kaçınılmaz olduğu ortada. Biz her zaman daha fazlası için çabalıyoruz. Genel olarak, sporda hatalar oluyor, çünkü maksimum verimlilikle çabalıyorsunuz. Ama bazılarına katlanmak diğerlerinden daha zor oluyor.” dedi.