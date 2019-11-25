Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Grosjean: “Yapılabilecek en iyi şey yeni sezona hazırlanmak”

paylaşım
yorumlar
Grosjean: “Yapılabilecek en iyi şey yeni sezona hazırlanmak”
25 Kas 2019 06:35

Romain Grosjean, zorlu geçen sezonun ardından yapılabilecekleri en iyi şeyin gelecek yıla odaklanmak olduğunu söyledi.

Haas, bitime bir yarış kala takımlar şampiyonasını dokuzuncu sırada götürüyor ve sürpriz olmadığı takdirde sezonu böyle bitirecek.

Bu yıl istediği sonuçları almakta zorlanan ve kariyerinin en kötü sezonlarından birisini geçiren Grosjean, artık gelecek yola odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Grosjean, “Çalışmaya devam ediyorum, ancak dediğim gibi bu gerçekten çok zor bir durum. Hepimiz yarışçıyız, mücadeleyi seviyoruz ve olabildiğince iyi performans göstermek istiyoruz, ancak sorunlar durumu karıştırıyor.”

“Bütün bunlar takımdaki atmosferi etkiliyor. Her zaman bir şeyler yapabilirsin, ama biz de insanız, endişeliyiz, çünkü rekabetçi olmak istiyoruz.”

“Mercedes zor bir hafta sonu geçireceğini söylüyor ve sonunda yarışı kazanıyorlar. Her gün bazı zorluklar yaşıyoruz, bu yüzden hafta sonları çok uzun sürüyor. Bence şimdi en iyi şey gelecek sezon için hazırlık yapmak. 2020'de her şeyin daha iyi olacağını biliyoruz. ” dedi.

Haas F1 uzun süredir aracını anlayamadı ancak Grosjean en başından itibaren güncellemelerde hatalar yapıldığını söyledi.

Fransız pilota göre, bu sebeple birkaç ay kaybedildi.

Grosjean, “Barcelona'daki ilk günün ardından yeni parçalar hakkında düşündüğüm her şeyi söyledim ve o zamandan beri fikrimi hiç değiştirmedim. Bunu anlamamız çok zaman aldı ve Steiner'ın sürücülerinin haklılığını fark etmesine sevindim. Bir noktada ikimiz de aynı sonuca vardık, ancak bu konuda üç-dört ay kaybettik.”

“Çalışmalarımızda hataların kaçınılmaz olduğu ortada. Biz her zaman daha fazlası için çabalıyoruz. Genel olarak, sporda hatalar oluyor, çünkü maksimum verimlilikle çabalıyorsunuz. Ama bazılarına katlanmak diğerlerinden daha zor oluyor.” dedi.

Sonraki haber
Verstappen'in menajeri: "Red Bull kazanabileceğimiz bir araç vermeli"

Önceki haber

Verstappen'in menajeri: "Red Bull kazanabileceğimiz bir araç vermeli"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
4 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Analiz: Vettel'in duyguları, Ferrari'yi nasıl baltalıyor?

2
Formula 1

Verstappen'in menajeri: "Red Bull kazanabileceğimiz bir araç vermeli"

1s
3
Formula 1

Vandoorne: “McLaren, Alonso’ya istediği her şeyi verdi”

4
Formula 1

Villeneuve: "Hulkenberg'in kariyeri bitti"

5
Formula 1

Galeri: F1 takım arkadaşı kazaları

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Grosjean: “Yapılabilecek en iyi şey yeni sezona hazırlanmak”
F1

Grosjean: “Yapılabilecek en iyi şey yeni sezona hazırlanmak”

Verstappen'in menajeri: "Red Bull kazanabileceğimiz bir araç vermeli"
F1

Verstappen'in menajeri: "Red Bull kazanabileceğimiz bir araç vermeli"

Steiner: “2021 araçları kısa sürede bugünkü hızına gelecek”
F1

Steiner: “2021 araçları kısa sürede bugünkü hızına gelecek”

Galeri: F1 takım arkadaşı kazaları
F1

Galeri: F1 takım arkadaşı kazaları

Villeneuve: "Hulkenberg'in kariyeri bitti"
F1

Villeneuve: "Hulkenberg'in kariyeri bitti"

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.