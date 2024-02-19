Grosjean: "W15 pistte görmeyi merakla beklediğim bir araç"

Haas ve Lotus'un eski pilotu Grosjean, gümüş ve siyah renklerin birleşiminin 2024'teki en iyi renk düzeninin olduğunu düşünmesinin ötesinde, aracın teknik detaylarına daha yakından incelemiş ve diğerlerine kıyasla "çok benzersiz" bir araç olduğuna inanıyor.

Mercedes 2011'den bu yana ilk galibiyetsiz sezonunu geride geçirdikten sonra yeni sezona başlarken, Lewis Hamilton takımı tekrar zirveye taşıyarak kendisi açısından Mercedes kariyerindeki 'en büyük onuru' yaşamak istiyor.

Özellikle W15'in ön kanadına ve sidepodlarını inceleyen Grosjean, ön kanadın yapısının Mercedes'in bu yıl araçlarında üretebildikleri aracın arka tarafındaki yere basma kuvvetine olan inancını gösterdiğini söyledi.

Bunun yanı sıra, aracın lansmanında sergilenen siepod felsefesindeki değişiklik ve diğer dış unsurlar, F1'de 10 kez podyuma çıkan Grosjean'a göre Mercedes'in bu yıl gride "benzersiz" bir konsept getirdiğini söylüyor.

YouTube kanalında yayınladığı videoda Grosjean,"Bence en iyi görünen otomobil W15. Gümüş Oklar'ı tekrar pistlerde görmekten memnunum."

"Sanırım Red Bull ile birlikte pistte görmeyi en çok merak ettiğim araç bu."

"Bence çok cesur hamleleri var. Araç üzerinde çok cesur kararlar alınmış. Şu ön kanada ve büyük arka kanada bakın. Bana eskiden çok sevdiğim 2006 F1 araçlarını hatırlatıyor... ve sonra o sidepod bölümü."

"Sidepodun altında olabildiğince fazla akış elde etmek için havalandırma girişini çok küçük seçmişler."

Mercedes W15 arka kanat Fotoğraf: Mercedes AMG

"Ama ön kanat konusunda çok heyecanlıyım, sidepod girişi konusunda çok heyecanlıyım. Ön kanatta, çok farklı plaka boyutları, kanatçık boyutları var."

"Bu ön kanat çok yoğun. Çok fazla aerodinamik yüklerle yüklenmiş. Bunun sebebi arkadaki yere basma kuvvetine çok güveniyor olmaları olabilir. Çünkü Formula 1'de yapılması çok kolay olan bir şey var. O da ön tarafta çok fazla yere basma kuvveti yaratmak. Sadece büyük bir ön kanat tasarlarsanız dünyadaki istediğiniz tüm yere basma kuvvetine sahip olursunuz."

"Bir Formula 1 aracına çarpan her hava akımı önce ön kanada çarpar, bu nedenle hava ön kanada çarptıktan sonra tam olarak planladığınız gibi gitmezse, istediğiniz hızı yakalayamazsınız. Bu nokta her Formula 1 aracında kilit bir unsurdur."

"İtiraf etmeliyim ki bu araçta çok ama çok yoğun seçimler var ve neler yapacağını görmek için heyecanlıyım."

"Mercedes'in Ferrari ile, Red Bull ile, Aston Martin ile, McLaren ile, kısacası herkesle ön sıralarda mücadele ettiğini görmeyi umuyorum, herkesin mücadele etmesini istiyorum."

"Ama bence gördüğümüz her şeye bakılırsa, herkes çok farklı ve çok benzersiz olan Mercedes'in odaklandığı noktalara oldukça alışkın görünüyor." dedi.