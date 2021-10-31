Grosjean: "Vettel, kazadan sonra sabah 6'da beni görmeye geldi"

Grosjean geçen yılki Bahreyn Grand Prix'sinde korkunç bir kaza yapmıştı. Haas pilotu hızla bir bariyere çarpınca aracı ikiye bölünmüştü ve alevler içinde kalmıştı.

Fransız pilot, kazadan 28 saniye sonra mucizevi bir şekilde, sadece birkaç yanık ve sol baş parmağında yırtık bir tendonla enkazdan çıkmayı başarmıştı.

Grosjean, hemen tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı ve ertesi sabah, Vettel tarafından ziyaret edilmiş.

Kazadan sonra Grosjean hemen araca geri dönmek istemiş ve üç çocuk babası olan Vettel, kendisine eve gidip ailesiyle birlikte olmasını söylemiş.

Grosjean, gazeteci eşi Marion Grosjean tarafından yazılan 'La Mote En Face' adlı otobiyografisinde, "30 Kasım Pazartesi sabahı altıda uyandım."

"Birisi çok erken ve oldukça beklenmedik bir şekilde gelmişti: Sebastian Vettel. Benim için endişelenmişti."

"Seb, muhtemelen en yakın hissettiğim sürücü. Üç çocuğuyla birlikte benimle aynı hayatı yaşıyor ve bu hayatı mümkün olduğunca korumak istiyor."

"Ona son yarışta yer almak istediğimi söylediğimde, 'Hayır, eve gidip dinlenmen gerek!' dedi."

"Ona, kariyerimin sonu olduğunu ve bu şekilde bitirmek istemediğimi söyledim." dedi.

Grosjean daha önce de araca geri dönme isteğinden bahsetmişti. Fransız sürücü Abu Dabi'deki sezon finalinde yer almak istiyordu.

Kazadan kısa bir süre sonra L'Equipe'a konuşan Grosjean, "Aslında [Salı] akşam psikoloğumla çalışmaya başladım. Ancak benim asıl isteğim hemen bir F1 aracına geri dönmekti."

"Abu Dhabi'yi düşündüm, buna kendim için ihtiyacım vardı. Yapıp yapamayacağımı, ne hissedeceğimi, nasıl tepki vereceğimi bilmem gerekiyordu."

"Araca geri dönmek için her şeyi yapmam gerekiyordu. Doktorlar bana bunun mümkün olmadığını söylerse onları dinlerdim ama tekrar ayağa kalkmaya çalışmalıydım. Bencil olmam gerektiğini düşündüm." dedi.

Ancak Grosjean'ın yaraları, bunu yapamayacağı anlamına geliyordu. Fransız sürücü, F1'den erken emekli olmaya zorlandı.