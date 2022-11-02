Grosjean, Verstappen'e övgüler yağdırdı: "Sürüş tarzına hayranım"

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Max Verstappen ve Romain Grosjean 2015'ten 2021'e kadar Formula 1 pistlerini paylaştılar, ancak sadece Hollandalı pilotun spordaki ilk yılında birbirlerine karşı mücadele ettiler.

2016'nın ilk yarışlarından sonra Verstappen, Scuderia Toro Rosso'dan Red Bull Racing'e geçti. İki sürücüsü arasındaki en büyük mücadele, 2015 Monako Grand Prix'sinde yaşandı. İkili uzun süre birbirleriyle savaşırken, Verstappen ilk viraja gelmeden Grosjean ile temas yaşadı ve bariyerlere girdi.

Daha sonra Verstappen, Grosjean'ı eleştirirken, Fransız sürücü eleştirileri kabul etmedi.

O günden bu yana Formula 1'de çok şey değişti. Grosjean 2020 sonunda F1'de yarışmayı bıraktı ve şu anda Andretti Autosport ile IndyCar'da yarışıyor. Verstappen ise kendini kanıtladı ve iki kez şampiyon oldu.

Fransız pilot, Any Driven Monday programında Red Bull pilotunun ilk şampiyonluğundan bu yana artık daha sakin olduğunu söyledi.

"Dünya şampiyonu olduğu için artık bu durumla daha barışık. O sadece olması gerektiği gibi sürüyor, ki bu sevdiğim ve takdir ettiğim bir yöntem."

"Geçmişe kıyasla artık limitlerin içinde daha fazla kalıyor."

"F1'e geldiğinden beri olağanüstü ve çok hızlıydı. Gerçekçi olmak gerekirse, birbirimizle sadece 2015'te ve 2016'nın ilk birkaç yarışında mücadele ettik."

"Daha sonra Red Bull Racing'e geçti."

"Haas ile o takıma karşı mücadele etme şansımız hiç olmadı. Bunun öncesinde birbirimizin etrafında birkaç kez bulunduk ve büyük savaşlar verdik."

"Max Formula 1'de çok etkileyici ve dünya şampiyonluğu ona çok iyi geldi."

Romain Grosjean en Max Verstappen in GP Monaco 2015. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images