Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Van der Garde: "Mercedes'in stratejisi aptalcaydı" Sonraki / Baba Perez, oğluyla gurur duyuyor
Formula 1 Haberler

Grosjean, Verstappen'e övgüler yağdırdı: "Sürüş tarzına hayranım"

Romain Grosjean, iki kez Formula 1 şampiyonu Max Verstappen'in sürüş stiline hayran.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Grosjean, Verstappen'e övgüler yağdırdı: "Sürüş tarzına hayranım"
Haberi dinle

Max Verstappen ve Romain Grosjean 2015'ten 2021'e kadar Formula 1 pistlerini paylaştılar, ancak sadece Hollandalı pilotun spordaki ilk yılında birbirlerine karşı mücadele ettiler.

2016'nın ilk yarışlarından sonra Verstappen, Scuderia Toro Rosso'dan Red Bull Racing'e geçti. İki sürücüsü arasındaki en büyük mücadele, 2015 Monako Grand Prix'sinde yaşandı. İkili uzun süre birbirleriyle savaşırken, Verstappen ilk viraja gelmeden Grosjean ile temas yaşadı ve bariyerlere girdi.

Daha sonra Verstappen, Grosjean'ı eleştirirken, Fransız sürücü eleştirileri kabul etmedi.

O günden bu yana Formula 1'de çok şey değişti. Grosjean 2020 sonunda F1'de yarışmayı bıraktı ve şu anda Andretti Autosport ile IndyCar'da yarışıyor. Verstappen ise kendini kanıtladı ve iki kez şampiyon oldu.

Fransız pilot, Any Driven Monday programında Red Bull pilotunun ilk şampiyonluğundan bu yana artık daha sakin olduğunu söyledi.

"Dünya şampiyonu olduğu için artık bu durumla daha barışık. O sadece olması gerektiği gibi sürüyor, ki bu sevdiğim ve takdir ettiğim bir yöntem."

"Geçmişe kıyasla artık limitlerin içinde daha fazla kalıyor."

"F1'e geldiğinden beri olağanüstü ve çok hızlıydı. Gerçekçi olmak gerekirse, birbirimizle sadece 2015'te ve 2016'nın ilk birkaç yarışında mücadele ettik."

"Daha sonra Red Bull Racing'e geçti."

"Haas ile o takıma karşı mücadele etme şansımız hiç olmadı. Bunun öncesinde birbirimizin etrafında birkaç kez bulunduk ve büyük savaşlar verdik."

"Max Formula 1'de çok etkileyici ve dünya şampiyonluğu ona çok iyi geldi."

Romain Grosjean en Max Verstappen in GP Monaco 2015.

Romain Grosjean en Max Verstappen in GP Monaco 2015.

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Van der Garde: "Mercedes'in stratejisi aptalcaydı"
Önceki haber

Van der Garde: "Mercedes'in stratejisi aptalcaydı"
Sonraki haber

Baba Perez, oğluyla gurur duyuyor

Baba Perez, oğluyla gurur duyuyor
Niels Dijksterhuis Daha fazlası
Niels Dijksterhuis
Hakkinen: "Bir sezonda 14 galibiyet, kulağa tuhaf geliyor" Mexico City GP
Formula 1

Hakkinen: "Bir sezonda 14 galibiyet, kulağa tuhaf geliyor"

Seidl: "Bütçe sınırı ihlaline verilen cezalar yeterli değil" Mexico City GP
Formula 1

Seidl: "Bütçe sınırı ihlaline verilen cezalar yeterli değil"

Zhou, Meksika antrenmanlarında birden fazla sorun yaşamış Mexico City GP
Formula 1

Zhou, Meksika antrenmanlarında birden fazla sorun yaşamış

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Van der Garde: "Mercedes'in stratejisi aptalcaydı" Mexico City GP
Formula 1

Van der Garde: "Mercedes'in stratejisi aptalcaydı"

Albon: "Verstappen formunun zirvesinde" Mexico City GP
Formula 1

Albon: "Verstappen formunun zirvesinde"

Verstappen, yarış galibiyeti rekorundan dolayı gururlu hissediyor Mexico City GP
Formula 1

Verstappen, yarış galibiyeti rekorundan dolayı gururlu hissediyor

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Meksika GP sıralama turlarında farkı Verstappen mi yarattı? Mexico City GP
Formula 1

Meksika GP sıralama turlarında farkı Verstappen mi yarattı?

Perez, Meksika GP sıralama turlarında "büyük bir fırsatı" kaçırdığını düşünüyor Mexico City GP
Formula 1

Perez, Meksika GP sıralama turlarında "büyük bir fırsatı" kaçırdığını düşünüyor

Verstappen: "Yol tutuş çok düşük olduğu için pole pozisyonunu kazanmak çok zordu" Mexico City GP
Formula 1

Verstappen: "Yol tutuş çok düşük olduğu için pole pozisyonunu kazanmak çok zordu"

Son Haberler

F1 takımlarıi Meksika'nın yüksek rakım sorunları için neler yaptılar?
Formula 1 Formula 1

F1 takımlarıi Meksika'nın yüksek rakım sorunları için neler yaptılar?

Meksika Grand Prix'si, Autodromo Hermanos Rodriguez pistinin rakımı nedeniyle Formula 1 takviminde her zaman biraz aykırı olarak kabul edilir.

Binotto: "Uzun zaman önce 2023'e odaklandık"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Uzun zaman önce 2023'e odaklandık"

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, uzun zaman önce odağını 2023'e çevirdiklerini ve bu yüzden Mercedes'in kendilerini yakalamasına şaşırmadıklarını söyledi.

Steiner: "Schumacher'in takımda kalma şansı %50"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Schumacher'in takımda kalma şansı %50"

Haas takım patronu Gunther Steiner, Mick Schumacher'in takımda kalma şansının %50 olduğunu söylüyor.

Villeneuve: "Red Bull'un bütçe sınırını aşmasına hile denilemez"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve: "Red Bull'un bütçe sınırını aşmasına hile denilemez"

Eski Formula 1 pilotu Jacques Villeneuve, Red Bull'un bütçe sınırını aşmasının spora zarar vereceğini düşünmüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.