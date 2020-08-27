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Formula 1 / Son dakika

Grosjean ve Magnussen, yakın zamanda Haas'la görüşmelerin başlamasını bekliyor

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Grosjean ve Magnussen, yakın zamanda Haas'la görüşmelerin başlamasını bekliyor
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Haas F1 pilotları Kevin Magnussen ve Romain Grosjean, bu hafta sonu yapılacak Belçika GP öncesinde yaptıkları açıklamada, yeni Concorde Anlaşması'nın imzalanmasının ardından yeni kontrat görüşmelerinin yakın zamanda başlamasını beklediklerini söylediler.

Haas pilotlarının anlaşması sene sonunda bitiyor. İlk gelen iddialar, Grosjean'ın takımdaki yerini kaybedeceği ve onun yerine Sergio Perez ya da Nico Hulkenberg'den birisinin geçeceği yönünde. Magnussen'in yeri ise daha sağlam gibi görünüyor.

Bunun dışında son günlerde Haas'ın F1'de kalacağı da yeni Concorde Anlaşması'yla kesinleşmiş oldu.

Magnussen, "Bu harika bir haber. Evet, takım içerisinde bu haberi bekleyen çok fazla insan vardı. Bu açıdan takımın devam edecek olması herkesi çok mutlu edecek. Ben de şahsen bu haberden dolayı çok mutluyum. Haas ile 4-5 harika sene geçirdik ve daha fazla devam etmeyi umuyorum."

"Bu haber geldikten sonra Gene Haas ile henüz konuşmadık. Umarım yakında bir yarışa gelir ve onunla görüşürüz."

"Yeni dönem, Haas gibi her zaman kısıtlı bütçeyle ayakta kalmaya çalışan bir takım için heyecan verici. Bu bizim lehimize olacak. Bu tür bütçelere sahip birkaç takım vardı ancak büyük takımlar kesinlikle bütçe açısından çok gerileyecekler. Onların performans seviyelerinin düşmemesini beklemiyorum. Tabii ki Haas pilotu olarak onların gerilemelerini isterim. Bu gelişme çok heyecan verici ve Formula 1 için çok iyi. Formula 1'i takip eden insanlardan aldığım geri bildirimler, hep daha rekabetçi mücadele izlemek istedikleri yönünde." dedi.

 

Romain Grosjean ise, "Kevin'in yorumlarına katılıyorum. Bu haber tüm Formula 1, motor sporları dünyası ve Formula 1'e en son gelen takım Haas'taki tüm çalışanlar için harika. Açıkçası takımın 5 sene daha Formula 1'de olacak olması harika bir haber. Takım içerisinde herkes adına çok mutluyum. Bunu hak ediyorlar. Tüm bunlar, şu ana kadar yapılan sıkı çalışmanın bir sonucu. Umarım bu gelişme, önümüzdeki yarışlarda bize daha fazla enerji verir." 

"Elimizden geldiğince sıkı çalışıyoruz. Açıkçası bu sene sonuçlar açısından farklı stratejiler ve yaklaşımlar deniyor olsak da pek kolay olmadı. Zorlamaya devam edeceğiz. Bu hafta sonu Spa'da hava şartları etkili olabilir. Böyle yarışlarda farklı stratejilerle en iyi sonucu almaya çalışacağız. Deneyeceğiz. Takım içerisindeki herkes bu haberle daha iyi hissediyor. Artık Haas'ın Formula 1'de devam edeceğini biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Her iki pilot da takımın geleceğinin kesinleşmesinin ardından artık kendi gelecekleri için görüşmelerin başlamasını umut ediyor.

Grosjean, "Gridde çok fazla koltuk yok. Bu açıdan Haas'ın Formula 1'de kalması harika haber. Açıkçası bu daha fazla fırsat olmasını sağlayacak. Bir süre sonra görüşmelerin başlamasını bekliyorum. Şu ana kadar art arda gerçekleşen 3'er yarış dönemlerinde sadece yarışlara ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya odaklandık." dedi.

Magnussen, "Son dönemde art arda geçen 3 yarışlarla beraber çok yoğundu. Şimdi bir üçlü dönem daha geçireceğiz. Şu ana kadar takımın geleceği söz konusu olduğu için, pilotları konuşmanın pek manası yoktu. Bu noktadan sonra bir noktada görüşmelerin başlamasını umuyorum." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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