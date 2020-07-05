Grosjean ve Magnussen fren sorunu yüzünden yarış dışı kalmış

Kevin Magnussen, iyi götürdüğü yarışta Esteban Ocon'un kendisine yaptığı atağın ardından pist dışına taştı ve ardından yarışı bıraktı.

Daha sonra Romain Grosjean da benzer şekilde pist dışına taştı ve ardından aracını kenara çekti.

Her iki pilotun da fren sorunu yaşadığı görülebiliyordu.

Magnussen, olayla ilgili şöyle dedi: “Frenleri koruyabilmem için ayağımı sürekli gazdan çekmem gerekiyordu. Sonunda, yapabildiğim her şeyi yapıyordum ve buna rağmen bitiyorlardı. (Esteban) Ocon bana bir atak yaptığı zaman tamamen bittiler. Her zaman limitlerdeydi. Doğrusu bunu beklemiyorduk. Bazen frenleri korumak için yavaşlamak zorunda olacağımızı biliyorduk, ama çok fazla olacağını düşünmüyorduk. Belki fren kanallarında bazı parçalar sıkışmış olabilir. Bu elbette üzüntü verici çünkü 11. sıradaydık ve eğer tüm bu fren tasarrufunu yapmak zorunda kalmasaydık iyi bir hıza sahip olabilirdim."

Yarışın ilk bölümünde spin atan Grosjean da fren sorunu yüzünden yarışa veda ettiğini belirtti.

“Frenler bitti. Birinci turdan itibaren onlara bakıyorduk ve hayatta tutmaya çalışıyorduk. Açıkçası, soğutma konusunda bir şey doğru seviyede değildi, bu yüzden önümüzdeki hafta bunun üzerine çalışmak ve bunu çözmek zorundayız."

"Sanırım ana endişelerden biri hız, bugün özellikle aracı trafikte sürmesi kolay değildi. Başımızı önümüze eğmeli neler yapabileceğimizi görmeliyiz. Gelecek hafta daha iyi bir çözümle geri dönmeliyiz."