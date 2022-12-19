Grosjean: "Vasseur başarılı olabilir"

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Son aylarda dünyanın dört bir yanındaki Ferrari taraftarlarını hem heyecanlandıran hem de tedirgin neden bir soru vardı: 'Yeni takım patronu kim olacak?'

Mattia Binotto'nun görevden ayrılma kararı aldığını açıklamasından sonra hatta bu açıklamanın yapılmasından çok önce koltuğun ana adayı Frederic Vasseur'dü.

Vasseur, Alfa Romeo'nun toparlanmasına yardım etse de, Ferrari'de kendisinden beklenenler tamamen farklı olacak çünkü burada çok daha büyük bir ekibi, uzun süredir hayalini kurduğu şampiyonluğa ulaştırması gerekecek.

Daha önce Ferrari gibi büyük bir takımı hiç yönetmeyen Vasseur'ün bu tarz bir görevle nasıl baş edeceği konusunda pek çok tartışma olsa da, Romain Grosjean bu konuda hiçbir şüpheye sahip değil.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Grosjean, "Ferrari'de çalışmak herkes için büyük bir mücadeledir fakat Vasseur bunun üstesinden gelebilir."

"Charles'la gerçekten iyi dostlar ve bu da atmosfere yardımcı olacak. Aynı zamanda Sainz'ı da iyi tanıyor."

"Bu yılki araç iyiydi fakat yönetim anlamında sıkıntıları vardı."

"2023 yılında şampiyonluk için mücadele edecekler." dedi.

Frédéric Vasseur, Ferrari Fotoğraf: Ferrari